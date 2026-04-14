Μια επεισοδιακή πτήση από τις Βρυξέλλες επιφύλασσε μια τρομακτική εμπειρία για μια αεροσυνοδό, κατά την οποία πρωταγωνιστής ήταν ένας 34χρονος Παλαιστίνιος επιβάτης.



Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο άνδρας προέβη σε άσεμνες πράξεις, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα στην αεροσυνοδό. Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του πληρώματος, εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί, αναγκάζοντας τον πιλότο να ενημερώσει τις αρχές.



Ο 34χρονος, που δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ισχυρίστηκε αργότερα πως μπερδεύτηκε και πίστευε ότι βρισκόταν στην τουαλέτα και όχι στο κάθισμά του. Με την προσγείωση του αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Κρήτης, αστυνομικοί τον περίμεναν στην πίστα και του πέρασαν χειροπέδες.



Πλέον, ο συλληφθείς βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου για την απρεπή συμπεριφορά του και την αναστάτωση που προκάλεσε, σύμφωνα με το Creta24.gr.