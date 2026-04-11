Ιδιαιτέρως επεισοδιακή ήταν καταδίωξη που σημειώθηκε στη Βάρη το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής λίγο μετά τις 20:00 όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για διάρρηξη σε σπίτι στην οδό Σίφνου.

Οι διαρρήκτες ήταν τρεις και είχαν διαφύγει με ένα λευκό αυτοκίνητο και λεία 5.000 ευρώ.

Η καταδίωξη και οι πυροβολισμοί

Στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, μια Ομάδα ΔΙΑΣ, όπως μετέδωσε το ERTNews εντόπισε ένα όχημα που παρέπεμπε στο ΙΧ των δραστών.

Aκολούθησε καταδίωξη και κάποια στιγμή ο οδηγός κινήθηκε με σκοπό να εμβολίσει τις μοτοσικλέτες των αντρών της ΕΛ.ΑΣ.

Tότε ένας αστυνομικός πυροβόλησε τρεις φορές προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου των αγνώστων χωρίς να τραυματιστεί κάποιος.

Τελικά, οι διαρρήκτες κατάφεραν να διαφύγουν και οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Βίντεο που δείχνει τους διαρρήκτες

Το ERTnews έφερε στο «φως» ένα βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τους διαρρήκτες να διαφεύγουν μαζί με τα κλοπιαία.