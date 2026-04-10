Διάρρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/04/2026) σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Σίφνου, στη Βάρη, όταν τρία άτομα εισήλθαν στον χώρο από παράθυρο και αφαίρεσαν περίπου 5.000 ευρώ, πριν διαφύγουν με λευκό SUV.

Λίγο αργότερα, μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη διάρρηξη στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής.

Σύμφωνα με την αστυνομία ακολούθησε καταδίωξη και κατά την προσπάθεια προσέγγισης του οχήματος, ο οδηγός κινήθηκε απειλητικά προς τους αστυνομικούς, επιχειρώντας να τους εμβολίσει.

Ένας αστυνομικός προχώρησε στη χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, ρίχνοντας τρεις βολές προς τα ελαστικά, σε μια προσπάθεια ακινητοποίησης του οχήματος.

Παρά τους πυροβολισμούς, οι επιβαίνοντες κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται.

Στο σημείο εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν τρεις κάλυκες, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.