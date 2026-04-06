Συγκλονίζει η μαρτυρία του αδελφού της 30χρονης γυναίκας η οποία περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα και ξυπόλητη σε δρόμο στη Λακωνία, περιστατικό που σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου.

Όπως αναφέρει ο αδελφός της ο οποίος μίλησε το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η 30χρονη ήταν σοβαρά εθισμένη στο αλκοόλ τα τελευταία δέκα χρόνια, ενώ είχε νοσηλευτεί και στο Δρομοκαΐτειο δύο φορές.

«Δεν γίνεται ένα ολόκληρο χωριό να ξέρει το τι γίνεται όσο ήταν εν ζωή και μετά θάνατον να βγαίνουν και να λένε “δεν ξέρουμε τι γινόταν”. Η αδελφή μου δέκα χρόνια είχε πρόβλημα με τον αλκοολισμό. Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε με ό,τι δυνάμεις είχαμε όλοι οι συγγενείς, όχι μόνο οι γονείς μου».

«Είxε νοσηλευτεί στο Δρομοκαΐτειο δύο φορές. Είχαμε προσπαθήσει να τη βάλουμε σε κέντρο αποτοξίνωσης και δεν γινόταν, γιατί δεν ήθελε η ίδια. Είχα μιλήσει με όλα τα κέντρα και κανένα δεν τη δεχόταν. Ο διευθυντής του σουπερμάρκετ την είχε πιάσει πάρα πολλές φορές να κλέβει μπύρες και το είχε πει στον πατέρα μου. “Να σε πληρώσω, συγγνώμη… μου φεύγει δεν μπορώ να την κάνω καλά”, του είχε εξηγήσει ο πατέρας μου και ο διευθυντής τού είχε απαντήσει “Βασίλη, το θέμα δεν είναι τα λεφτά, αλλά να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το κορίτσι”. Ο πατέρας μου του ανέφερε ότι “και με την αστυνομία που έχω μιλήσει δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ό,τι κάνω, το κάνω μόνος μου”», σημείωσε ο αδελφός της 30χρονης.

«Ήταν πολλές οι φορές που ήταν σε έξαρση η αδελφή μου, έφευγε από το σπίτι, χτύπαγε τη μητέρα μου… η μάνα μου είναι επιληπτική και είναι μόνο 35-40 κιλά. Ήταν εντολή του γιατρού της από το Δρομοκαΐτειο ότι πρέπει να περιορίζεται όταν είναι σε έξαρση. Όταν όμως χτυπάει τη μάνα μου, τι θα μπορούσε να κάνει ο πατέρας μου σαν γονιός; Ήταν δέκα χρόνια όλη αυτή η κατάσταση. Ο πατέρας μου δεν την έδεσε από μένος ή επειδή ήθελε να εκδικηθεί την κόρη του. Το έκανε μόνο και μόνο για να την προστατεύσει: αρχικά να μην κάνει κακό στον εαυτό της και δεύτερον για να σταματήσει να χτυπάει τη μάνα μου», είπε ο ίδιος.