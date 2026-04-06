Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την είδηση που σόκαρε το πανελλήνιο με την 30χρονη που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα και ξυπόλητη σε δρόμο στη Λακωνία, περιστατικό που σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου.

Ο πατέρας της νεαρής γυναίκας μίλησε το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και εξήγησε ότι η 30χρονη έπασχε από αλκοολισμό και ότι εκείνος την έδεσε σε μια προσπάθεια να αποτρέψει επιθετική συμπεριφορά σε βάρος της συζύγου του, η οποία πάσχει από επιληπτικό σύνδρομο.

«Έπρεπε να την κλείσω για έξι μήνες στο Δρομοκαΐτειο μήπως εκεί οι γιατροί μπορέσουν να βρουν την αιτία του αλκοολισμού και του τσιγάρου… έχω κάνει καταθέσεις στο αστυνομικό τμήμα και στην εισαγγελέα της Σπάρτης».

«Η κόρη μου απεβίωσε από κύρωση του ήπατος», εξήγησε ο πατέρας της, με τον ίδιο να λέει ότι η κόρη του έκλεβε μπύρες από σουπερμάρκετ της γειτονιάς προκειμένου να ικανοποιήσει τον εθισμό της: «Έπρεπε εγώ να ψάξω να βρω πού πηγαίνει και κλέβει; Όταν ενημέρωνα την αστυνομία και τους έλεγα “Πάλι έφυγε!” και μου απαντούσαν “Είναι ενήλικη”, θα μπορούσα εγώ να τρέχω από πίσω στα 67 μου χρόνια από πίσω της; Πήγαινε στο σουπερμάρκετ και έκλεβε μπύρες», τόνισε ο ίδιος.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε μια γυναίκα με ρουμανική υπηκοότητα η οποία είχε ανεβάσει ένα βίντεο στα social media αναφέροντας -ψευδώς κατά τον ίδιο- ότι την κόρη την είχαν δεμένη και την ξυλοκοπούσαν: «Μετά από αυτό που είδα πήγα κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα. (…) Αυτό το βίντεο που ανέβηκε, έδειχνε την κόρη μου να είναι δεμένη. Εγώ την έδεσα γιατί χτύπησε με σφαλιάρες τη γυναίκα μου τραβώντας την από τα μαλλιά… η γυναίκα μου πάσχει από επιληπτικό σύνδρομο. Ποιον θα προστατέψω; Τη γυναίκα μου, το παιδί μου ή τον εαυτό μου; Όταν ήταν σε έξαρση μπορούσε να έχει πάρει ένα μαχαίρι και να με κόψει φέτες».

«Τιμώντας τη μνήμη του παιδιού μου, δεν “καίγομαι” για την αποκατάσταση του ονόματός μου, “καίγομαι” που έχασα το παιδί μου».