Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 19 και 20 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το μεσημέρι της Κυριακής 5 Απριλίου, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από το Πέραμα και ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν 69χρονο άνδρα στο Πέραμα, προσποιούμενοι τους ενδιαφερόμενους αγοραστές οχήματος που είχε αναρτήσει προς πώληση. Στη συνέχεια, με τη χρήση βίας, του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού και διέφυγαν με όχημα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι, έπειτα από επιστάμενες αναζητήσεις, εντόπισαν τους δράστες να κινούνται στην περιοχή της Νίκαιας και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Οι κατηγορούμενοι δεν συμμορφώθηκαν αναπτύσσοντας ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Τελικά, το όχημα ακινητοποιήθηκε στον Κορυδαλλό και οι δύο νεαροί συνελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη η κλεμμένη αλυσίδα, η οποία κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον παθόντα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περάματος, κατά περίπτωση για ληστεία, συνέργεια σε ληστεία, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.