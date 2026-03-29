Ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στους δρόμους του Αμαρουσίου, το πρωί του Σαββάτου.

Το κοριτσάκι εντόπισε ένας οδηγός ταξί, που κάλεσε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί το παρέλαβαν αμέσως και το οδήγησαν στο τμήμα.

Στη συνέχεια συνελήφθη η 33χρονη μητέρα του και σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

«Δεν παραμελώ τα παιδιά μου» λέει η μάνα του

Η ίδια, μιλώντας στο Mega για το περιστατικό, υποστήριξε ότι απουσίαζε για εργασία όταν το παιδί έφυγε από το σπίτι, ενώ ο πατέρας βρισκόταν εκεί. Όπως ανέφερε, η μικρή πιθανότατα βρήκε το κλειδί και ξεκλείδωσε μόνη της την πόρτα.

«Όταν το παιδί έφυγε έλειπα, ήμουν σε δουλειά, ο άντρας μου ήταν σπίτι, όμως δεν καταλάβαμε πώς έγινε. Το παιδί μάλλον άνοιξε την πόρτα μόνο του και βγήκε έξω. Το κλειδί δεν ήταν πάνω στην πόρτα, το βρήκε όμως και ξεκλείδωσε. Δεν παραμελώ τα παιδιά μου. Μόλις κατάλαβα τι έγινε τρελάθηκα. Όταν ρώτησα τη μικρή γιατί το έκανε, γιατί έφυγε, μου είπε πως ξύπνησε, δεν με βρήκε και βγήκε έξω να με ψάξει», λέει η γυναίκα στο Mega.

Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που το κοριτσάκι είχε διαφύγει της προσοχής των γονιών του.

Πριν από 4 μήνες, κάτοικος της περιοχής την εντόπισε να περιπλανιέται και πάλι μόνη της στη γειτονιά. Όπως περιέγραψε η γυναίκα στο Mega, επί μία ώρα έψαχνε τους γονείς της 4χρονης.

«Εγώ το είδα που έκανε βόλτες πέρα δώθε στον δρόμο, το πήρα και άρχισα να γυρίζω να ρωτάω τον ψιλικατζή, τον έναν τον άλλον ποιανού είναι αυτό το παιδί».

Η μητέρα του παιδιού είχε πει τότε πως ξενύχτησε φροντίζοντας το αδελφάκι του που ήταν άρρωστο και ότι χωρίς να το καταλάβει, η μικρή άνοιξε το παράθυρο του ισογείου και βγήκε.