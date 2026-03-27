Ένας μήνας πέρασε από τον εντοπισμό της ανήλικης Λόρας και την ολοκλήρωση του θρίλερ με την εξαφάνισή της και η εκπομπή Live News ανοίγει και πάλι το φάκελο της υπόθεσης, παρουσιάζοντας τις νεότερες εξελίξεις. Οι γονείς της 16χρονης βρίσκονται στην Ελλάδα. Η κόρη τους αρνείται να τους μιλήσει.



Όπως λέει άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης, η Λόρα δεν έχει μιλήσει για τα αίτια της εξαφάνισής της ακόμα. «Έχει περάσει ένας μήνας και μαθαίνουμε πως η Λόρα αρνείται να πει τι έχει συμβεί. Δεν θέλει να μιλήσει ούτε στην γερμανική αστυνομία. Μέχρι και σήμερα οι γονείς της αναρωτιούνται γιατί το παιδί δεν θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο να πει έστω ένα “είμαι καλά” στη μητέρα της. Ο πατέρας της, 2 μέρες αφού βρέθηκε η Λόρα, έφυγε από το Βερολίνο, πήγε στο Αμβούργο και από εκεί γύρισε στην Ελλάδα χωρίς να καταφέρει να επισκεφθεί την κόρη του στη δομή», αναφέρει το οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης.



Η εκπομπή ερεύνησε τη διαδρομή που έκανε η Λόρα στο Βερολίνο πριν αποφασίσει να εμφανιστεί στη δομή ανηλίκων για βοήθεια. Στις 13 Ιανουαρίου, η 16χρονη εθεάθη σε σταθμό έξω από το Βερολίνο από μια Ελληνίδα. Σε μικρή απόσταση από τον σταθμό, υπάρχει ένα ανθοπωλείο, από το οποίο φέρεται να πέρασε η Λόρα. Τα δύο αγόρια που ακολουθούσε η ανήλικη στα social media, διαπιστώθηκε πως ζουν στο Βερολίνο. Αυτό είχε ρίξει το κέντρο βάρους της έρευνας, στη γερμανική πρωτεύουσα.



Η Λόρα ανέφερε στη γερμανική αστυνομία πως έφυγε από την Ελλάδα επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο και στην καθημερινότητά της. Η Λόρα παραμένει σε δομή του Βερολίνου και οι γονείς της που βρίσκονται στην Ελλάδα, περιμένουν όπως λένε στο περιβάλλον τους να μάθουν από τις γερμανικές Αρχές αν υπάρχει τρόπος να συναντήσουν και να μιλήσουν από κοντά με την κόρη τους.



Δείτε το βίντεο:











