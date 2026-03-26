Εξιχνιάστηκε από την ΕΛΑΣ υπόθεση ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης σε οικία στο Κολωνάκι που διαπράχθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026 με λεία άνω των 200.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθη, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, πρωινές ώρες της 19-3-2026 στο κέντρο της Αθήνας, 54χρονη αλλοδαπή ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4 αλλοδαποί. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- ληστεία κατά συναυτουργία, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα της 9ης Φεβρουαρίου στην περιοχή του Κολωνακίου, δύο δράστες, με τη βοήθεια τριών συνεργών, εισήλθαν από μπαλκονόπορτα σε οικία 6ου ορόφου, φορώντας κουκούλες full-face και ακινητοποίησαν την ηλικιωμένη ένοικο. Στη συνέχεια της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με κολλητική ταινία, ερεύνησαν τους χώρους της οικίας αφαιρώντας κοσμήματα αξίας άνω των 200.000 ευρώ και χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών μετά από προανάκριση και ειδικές ανακριτικές πράξεις ταυτοποίησε τους 5 δράστες της ληστείας και πρωινές ώρες της 19-3-2026 εντόπισε την 54χρονη αλλοδαπή και τη συνέλαβε.

Μετά από έρευνα της οικίας της βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν: