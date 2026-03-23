Μια ανώνυμη καταγγελία ήταν η αιτία που άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη στο Κολωνάκι με τα πλαστά έργα τέχνης.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τέλη Φεβρουαρίου έλαβε μια ανώνυμη καταγγελία, μέσω e-mail, η οποία ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος γκαλερίστας ασχολείται με αγοραπωλησία πλαστών έργων τέχνης.

Η δεύτερη καταγγελία έγινε στις 6 Μαρτίου, σύμφωνα με την οποία ο συγκεκριμένος διακινεί πλαστά έργα τέχνης.

Ωστόσο, μία ημέρα πριν τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη, υπήρξε επώνυμη καταγγελία που ανέφερε πώληση αρχαίου αντικειμένου από τον ίδιο και ήταν η αφορμή να ξεκινήσει η επιχείρηση της αστυνομίας. Συγκεκριμένα, στις 19 Μαρτίου, η καταγγελία έγινε από έναν Κύπριο βυζαντινολόγο για το επίμαχο Ευαγγέλιο, χρονολογίας του 1745.

«Κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Αστυνομία και στη συνέχεια είχαμε και επώνυμη καταγγελία ότι ίσως κάποια από τα έργα που διαχειρίζεται και προωθεί ο άνθρωπος αυτός είναι πλαστά», πρόσθεσε.

Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη του γκαλερίστα, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό, οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του ανακριτή μαζί με ένα ακόμη άτομο «το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ώστε να κρυφτεί το Ευαγγέλιο. Έχει παραπεμφθεί ήδη, αναμένουμε βέβαια τι θα υποστηρίξει στην απολογία του».

Ο δικηγόρος του Γιώργου Τσαγκαράκη, Κωνσταντίνος Γώγος, υποστήριξε ότι τα έργα είναι κληρονομιά από τους γονείς του γκαλερίστα και δημιουργήθηκαν πριν 30 χρόνια.

Σε ερώτηση του ιδιωτικού ερευνητή, Γιώργου Τσούκαλη, για το αν θα υπάρξει βεβαίωση από πραγματογνώμονα για το πότε υπολογίζεται η δημιουργία των κατασχεθέντων έργων τέχνης, ο κ. Γώγος απέφυγε να απαντήσει συγκεκριμένα, λέγοντας μόνο πως σίγουρα θα υπάρξει πραγματογνωμοσύνη.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, με τον εισαγγελέα να ασκεί σε βάρος του ποινική δίωξη για πέντε αδικήματα εκ των οποίων τα 4 είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του Γ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα.

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ’ εξακολούθηση.

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση.

Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα.

Παράλληλα, σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.