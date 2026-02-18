Στις 23 Απριλίου 2026 θα καθίσει και πάλι στο εδώλιο του Αυτοφώρου ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής και αφού πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, στη συνέχεια οχυρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα.

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει στο δικαστήριο για να καταθέσει ο άνθρωπος με τον οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να καυγάδισε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας, επιστρέφει στο σπίτι του, όπου παραμένει σε περιορισμό με «βραχιολάκι», όρος που του έχει επιβληθεί για την υπόθεση της απόπειρας δωροδοκίας δικαστή.