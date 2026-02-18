Πέφτει αύριο η αυλαία της δίκης, σε δεύτερο βαθμό, του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντώνιου και των συγκατηγορουμένων του για την υπόθεση που αφορά στις καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές σε δομές.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας νωρίς αύριο το πρωί θα ανακοινώσει την απόφασή του για την ενοχή ή όχι των συνολικά επτά κατηγορουμένων.

Ωστόσο, η σημερινή ακροαματική διαδικασία εξελίχθηκε επεισοδιακά, καθώς η πρόθεση του δικαστηρίου να εκδώσει την απόφασή του, μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων, «σκόνταψε» στη δήλωση της γραμματέως ότι θέλει να τηρήσει το ωράριο, δηλαδή να κατέβει από την έδρα στις 3 το μεσημέρι.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων διέκοψε στις 2 το μεσημέρι για να αποσυρθεί σε διάσκεψη. Η γραμματέας δήλωσε ότι θα τηρήσει το ωράριο που προβλέπεται, ενώ κάλεσε και την Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων για να διαμαρτυρηθεί για την πρόθεση της προέδρου για ανακοίνωση της απόφασης σήμερα.

Τελικά, το δικαστήριο επανήλθε στην έδρα στις 5 το απόγευμα για να ανακοινώσει πως παρά τη δική του πρόθεση να εκδώσει απόφαση, η γραμματέας επιμένει στην τήρηση ωραρίου. Η αντίδραση των δικηγόρων όλων των πλευρών ήταν άμεση και διαμαρτυρήθηκαν που δεν έγινε εξαίρεση για μια και μόνο μέρα. «Τηρείτε ωράριο όλους αυτούς τους μήνες και δεν μπορείτε την ημέρα της απόφασης να μείνετε; Έχουμε δικαστήρια, πτήσεις, υπάρχουν κατηγορούμενοι που κρίνονται σήμερα!» είπαν μεταξύ άλλων. Από την πλευρά της, η γραμματέας επανέλαβε ότι τηρεί το προβλεπόμενο ωράριο και πως είχε ενημερώσει σχετικά από το πρωί. Τελικά, το δικαστήριο οδηγήθηκε σε διακοπή για αύριο στις 8 το πρωί, οπότε και θα ανακοινώσει την απόφασή του.

Πρόταση για ενοχή

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας έχει ζητήσει την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και τεσσάρων ακόμα κατηγορουμένων για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, κυρίως στις δομές του Βόλου και της Αθήνας.

Η εισαγγελική λειτουργός στην αγόρευσή της, αναφερόμενη στον πατέρα Αντώνιο, έκανε λόγο για «το πρόσωπο αναφοράς» της Οργάνωσης και, επικαλούμενη μαρτυρίες, ανέδειξε τον ηγετικό του ρόλο.

«Ήταν το πρόσωπο της Κιβωτού, το πρόσωπο αναφοράς, όλα περνούσαν από το χέρι του, τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε» ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας, συμπληρώνοντας ότι πρόκειται για το «εν τοις πράγμασι κεντρικό πρόσωπο και τον ηγέτη της Κιβωτού του Κόσμου». «Είχε λόγο σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τους ανήλικους» τόνισε. Παράλληλα, η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή των κατηγορουμένων για επιμέρους κατηγορίες οι οποίες στην πλειονότητά τους αφορούσαν κακοποιητικά περιστατικά στη δομή της Χίου. Μάλιστα, για δύο κατηγορούμενους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δομή, η εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη απαλλαγή τους.