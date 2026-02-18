Ένας 21χρονος συνελήφθη μετά από καταδίωξη που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Όλα ξεκίνησαν στη συμβολή των λεωφόρων Θηβών και Ανδριανουπόλεως, όταν περιπολικό έκανε σήμα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός του οχήματος δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, έσβησε τα φώτα και ξεκίνησε επικίνδυνους ελιγμούς για να διαφύγει. Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ξεκίνησαν καταδίωξη, η οποία διήρκεσε αρκετά λεπτά με τον 21χρονο να χάνει τελικά τον έλεγχο του Ι.Χ. αυτοκινήτου του κι αυτό να πέφτει πάνω σε τζαμαρία εταιρείας που εμπορεύεται οχήματα στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού.

Ευτυχώς ο 21χρονος δεν τραυματίστηκε και συνελήφθη, ενώ οδηγήθηκε στο Τμήμα Τροχαίας Περιστερίου για τον σχηματισμό δικογραφίας. Σήμερα οδηγείται στο αυτόφωρο με τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας.