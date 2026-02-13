Θύματα στοχοποίησης από οικονομικά συμφέροντα υποστήριξαν ότι είναι ο 48χρονος «Πούτιν» και ο 46χρονος «Πρόεδρος» ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης παραγωγής και διακίνησης εκατομμυρίων λαθραίων τσιγάρων.

Πιο αναλυτικά, τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη δήλωσαν αθώοι και ισχυρίστηκαν πως η εμπλοκή τους στην υπόθεση προέκυψε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία. Μάλιστα, φέρονται να αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένο άτομο που υποστηρίζουν ότι τους στοχοποιεί, ακόμη και με ανάρτηση βίντεο στο διαδίκτυο.

«Η στοχοποίησή μας προέρχεται από συγκεκριμένα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Είναι βέβαιο ότι ο υποκινητής της εις βάρος μας καταγγελίας πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που δημοσίευσε περί τους θερινούς μήνες του έτους 2025 δεκάδες βίντεο στο διαδίκτυο (Tik Tok, Youtube, Instagram), επιχειρώντας να πλήξει με λάσπη και χυδαιότητες ανεπανόρθωτα την εταιρεία μου, βίντεο που με παρουσιάζουν ότι δήθεν εμπλέκομαι σε λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων, ότι δήθεν χρηματίζω και συνεργάζομαι τόσο με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη όσο και με τον αστυνομικό διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και ότι καταβάλλω χρηματικά ποσά στο ελληνικό FBI», φέρεται να κατέθεσε μεταξύ άλλων ο «Πρόεδρος» χωρίς πάντως να πείσει ανακριτή και εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκισή του.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αδερφός του, ο επονομαζόμενος «Πούτιν», που μάλιστα έδωσε και τη δική του εκδοχή για το προσωνύμιο και την καρέκλα που εντοπίστηκε στο σπίτι του στα Άνω Λιόσια. «Δεν έχω κανένα λόγο να κρύψω ότι, λόγω της καταγωγής μου, τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση και έχω εκφραστεί πολλάκις υπέρ του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτός ήταν, άλλωστε, και ο λόγος που η σύζυγός μου, μου είχε κάνει δώρο την επίμαχη καρέκλα, εν είδει αστεϊσμού. Πέραν, όμως, τούτου, ουδέποτε χρησιμοποιούσα το ψευδώνυμο “Πούτιν”, ούτε και οποιοδήποτε άλλο ψευδώνυμο», φέρεται να είπε χωρίς να πείθει ούτε αυτός και να προφυλακίζεται επίσης.