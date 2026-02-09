Θαυμαστής του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ο ένας εκ των δύο φερόμενων αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το «ελληνικό FBI» και μαζί με τη συμμορία του «Έντικ» κυριαρχούν στη μαφία των λαθραίων τσιγάρων.

Αυτό τεκμαίρεται και από την ξύλινη καρέκλα που εντοπίστηκε στην πολυτελή κατοικία του στα Άνω Λιόσια, στην πλάτης της οποίας υπάρχει συραμμένη σε ύφασμα μία χαρακτηριστική προσωπογραφία του Ρώσου πρόεδρου με μαύρα γυαλιά ηλίου που παραπέμπουν στην εποχή της δράσης του ως πράκτορας της KGB. Ο λόγος για τον 48χρονο που μάλιστα είχε και το προσωνύμιο «Πούτιν» και κατηγορείται ότι μαζί με τον 46χρονο αδερφό του, τον επονομαζόμενο «Πρόεδρο», ηγούνταν της εγκληματικής οργάνωσης που χαρακτηρίζονταν ως το αντίπαλον δέος του διαβόητου «Έντικ».

Η μαφία των λαθραίων τσιγάρων αποκομίζει κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από την ελληνική μαύρη αγορά, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε μία ακόμη μεγάλη υπόθεση εντοπίστηκε εμπλοκή επίορκου αστυνομικού, ο οποίος φέρεται να λάμβανε 500 ευρώ μηνιαίως για να παράσχει πληροφορίες στην εγκληματική οργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επικεφαλής αξιωματικοί του ελληνικού FBI έστειλαν το δικό τους μήνυμα προς τους επονομαζόμενους «τσιγαράδες» ότι καλά θα κάνουν «να φύγουν από την Ελλάδα γιατί θα συλληφθούν όλοι τους», βασιζόμενοι στις πρόσφατες μεγάλες επιτυχίες της Υπηρεσίας τους.

Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε ήταν τα δύο αδέρφια, ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση», ο 48χρονος «Πούτιν» και ο 46χρονος «Πρόεδρος», στον οποίο πάντως τα μέλη της συμμορίας του «Έντικ» είχαν δώσει κοροϊδευτικά το παρατσούκλι «Μπαλαρίνα». Οι δυο τους είχαν καταφέρει να φτιάξουν δεκάδες εικονικές εταιρείες, οι οποίες συνδέονταν όλες μεταξύ τους και είχαν τον ίδιο σκοπό: να καλύψουν τα ίχνη τους και να φροντίζουν να περνούν κάτω από τα ραντάρ των αρχών.

Μάλιστα, η εγκληματική οργάνωση που ζημίωσε με τουλάχιστον 7 εκατ. ευρώ το ελληνικό Δημόσιο, είχε φτιάξει και τον δικό της κώδικα επικοινωνίας για να μην κρίνονται ύποπτες οι συνομιλίες των μελών της. Έτσι ανέφεραν τα επιχειρησιακά οχήματα ως «κινέζος» ή «πορτοκαλί», τις αστυνομικές δυνάμεις ως «καρούμπαλο», τους αχυρανθρώπους ως «τσουβάλια», καθώς και λέξεις όπως «γαιδούρια», «W», ή «d», οι οποίες παρέπεμπαν σε επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών.

Το ελληνικό FBI κατάσχεσε 1.218.082 ευρώ, 24.000 Ελβετικά Φράγκα, 16.050 Ντίρχαμ, 42 χρυσές λίρες, υποπολυβόλο, 12 πιστόλια, 2 περίστροφα, 4 τυφέκια και καραμπίνες, 22 γεμιστήρες, 1.642 φυσίγγια και χειροβομβίδα κρότου λάμψης.