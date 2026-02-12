Μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, τα κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση του κυκλώματος των λαθραίων τσιγάρων έδωσαν εξηγήσεις και ακόμη οκτώ κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση ανέβηκε στους 10.

Οι υπόλοιποι 16, από τους συνολικά 26 που οδηγήθηκαν στο ανακριτικό γραφείο, τις δυο προηγούμενες ημέρες, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν προφυλακιστέοι είναι και δύο αδέλφια από το Καζακστάν, τα οποία έφεραν τα παρατσούκλια «Πούτιν» και «Πρόεδρος» και φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που εμφανίζεται να είχε συγκεκριμένη δομή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δυο αδέλφια αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται υποστηρίζοντας ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες. Μάλιστα, φέρονται να απέδωσαν την εμπλοκή τους σε στοχοποίηση από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα.

Ο 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν, σύμφωνα με τις αρχές, έφερε το προσωνύμιο «Πούτιν», ως ένδειξη δύναμης και εξουσίας ενώ υπαρχηγός του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο αδερφός του, γνωστός ως «πρόεδρος» λόγω της δραστηριότητάς του σε καλλιτεχνικό και μορφωτικό σύλλογο.

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για βαρύτατα αδικήματα καθώς σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωσης, διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων καθώς και για πλημμελήματα.

Η «επιχείρηση», σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν στημένη ως νόμιμη καπνοβιομηχανία, η οποία διέθετε όλη την αλυσίδα παραγωγής, μηχανήματα, παρασκευαστήριο και αποθήκες πρώτων υλών.

Η οργάνωση, εμφανίζεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018 με διεθνείς διασυνδέσεις, παράγοντας περίπου 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα και αποκομίζοντας έσοδα που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για ένα «πολυσύνθετο παράνομο οικονομικό σύστημα» που διέθετε τρεις πλήρως εξοπλισμένες μονάδες παραγωγής και έξι αποθήκες σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε ναυτιλιακές εταιρείες και αγορές ακινήτων για να νομιμοποιεί τα κέρδη του, ενώ τα μέλη του εμφανίζονται να διέμεναν σε πολυτελείς βίλες δηλώνοντας, ωστόσο, πενιχρά εισοδήματα.

Οι κατηγορούμενοι, μάλιστα, στην προσπάθεια τους να συγκαλύπτουν τη δράση τους φέρονται να χρησιμοποιούσαν δεκάδες πλαστά έγγραφα, εικονικές επιχειρήσεις και τηλεφωνικές συνδέσεις στο όνομα «αχυρανθρώπων» ενώ όπως εκτιμάται οι διαφυγόντες δασμοί ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ.