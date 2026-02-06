Το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα φέρνει στο προσκήνιο μια σοβαρή διαφωνία ανάμεσα στις ελληνικές αρχές και τη Lufthansa, με τις δύο πλευρές να δίνουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τον χρόνο ανταλλαγής των κρίσιμων πληροφοριών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόσβαση στα στοιχεία πτήσεων, η οποία θεωρείται κομβική για τον εντοπισμό της ανήλικης.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η αεροπορική εταιρεία, υπήρξε μόνο μία επίσημη επαφή από την πλευρά της αστυνομίας. Ειδικότερα, η εταιρεία αναφέρει: «Στη Lufthansa έχει περιέλθει ένα και μόνο αίτημα από την ελληνική αστυνομία, το οποίο φέρει ημερομηνία 31 Ιανουαρίου και απαντήθηκε άμεσα». Με αυτή τη θέση, η εταιρεία επιχειρεί να απορρίψει τις αναφορές περί πολυήμερων καθυστερήσεων ή γραφειοκρατικών εμποδίων.

Η κόντρα για τις ημερομηνίες και τα 5 αιτήματα

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τα όσα μετέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Η πλευρά της αστυνομίας υποστηρίζει ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, με την πρώτη κρούση να καταγράφεται στις 12 Ιανουαρίου. Κατά την εκπρόσωπο, εστάλησαν συνολικά πέντε διαφορετικά αιτήματα προς τον αερομεταφορέα, με την τελική απάντηση να φτάνει στα χέρια των αρχών μόλις στις 3 Φεβρουαρίου.

«Στην αλληλογραφία που έγινε με την αεροπορική εταιρεία διευκρινιζόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του» σημείωσε σε δηλώσεις της η κ. Δημογλίδου, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Από την άλλη πλευρά, η Lufthansa επιμένει πως δεν υπήρξε καμία χρονοτριβή για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, τονίζοντας πως τέτοιου είδους έλεγχοι γίνονται μόνο σε ερωτήματα που προέρχονται από τρίτους και όχι από τις επίσημες αρχές.

Μάλιστα, η εταιρεία επισημαίνει ότι «οι ελληνικές αρχές έχουν τη δική τους άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των επιβατών», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η άντληση των στοιχείων θα μπορούσε να είχε γίνει και χωρίς τη δική τους διαμεσολάβηση.

Η διευκρίνιση της εταιρείας κλείνει με τη διαβεβαίωση ότι ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση σε κάθε θεσμικό αίτημα, χαρακτηρίζοντας ως ανακριβή τα όσα κυκλοφορούν για το ιστορικό της επικοινωνίας στη συγκεκριμένη υπόθεση εξαφάνισης.

Αναλυτικά η δήλωση της εταιρείας στην εκπομπή «Το ‘χουμε!»

«Επειδή κυκλοφορούν ψευδείς πληροφορίες, ακολουθεί μια διευκρίνιση: Η Lufthansa απαντά φυσικά αμέσως στα αιτήματα των αρχών. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το σχετικό αίτημα περιήλθε σε εμάς μόλις στις 31 Ιανουαρίου! Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές έχουν τη δική τους άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των επιβατών.

Είναι επίσης ανακριβές ότι πριν από την άμεση απάντηση προς την αστυνομία προηγήθηκε στάθμιση ως προς την προστασία δεδομένων. Αυτό ισχύει μόνο για ερωτήματα από τρίτους, όπως ο Τύπος. Στη Lufthansa έχει περιέλθει ένα και μόνο αίτημα από την ελληνική αστυνομία, το οποίο φέρει ημερομηνία 31 Ιανουαρίου και απαντήθηκε άμεσα.»