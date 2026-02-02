Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η Αστυνομία της Κέρκυρας και συγκεκριμένα ενός 29χρονου και 2 ανήλικων 16 ετών και 14 ετών, με την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικη 14 ετών έναντι αμοιβής.

Άμεσα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι δήλωσαν ότι έγινε με τη συναίνεση της κοπέλας έναντι αμοιβής, σύμφωνα με το corfutvnews.

Να σημειώσουμε ότι συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο ανήλικων παιδιών για παραμέληση ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και στη συνέχεια στον Ανακριτή, όπου τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.