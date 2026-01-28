Δύο άνδρες ηλικίας 52 και 50 ετών συνελήφθησαν για τις υποθέσεις των ανθρωποκτονιών δύο γυναικών, που φέρεται να διαπράχθηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2024 και στις 24 Ιουλίου 2025 σε υπόγειο οικοδομής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η εξιχνίαση των υποθέσεων των ανθρωποκτονιών κατέστη δυνατή έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση 47χρονης, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δύο συλληφθέντων στην εξαφάνιση 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ημιτελές διαμέρισμα, αλλά και στο υπόγειο της οικοδομής, εντοπίστηκε εντός δωματίου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ βρέθηκαν ίχνη και πειστήρια, τα οποία απεστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.