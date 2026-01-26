Χειροπέδες σε έναν 55χρονο, γνωστό ιδιοκτήτη παραδοσιακού σουβλατζίδικου στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, πέρασαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών. Πρόκειται, μάλιστα, για άτομο με παρουσία και σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθότι διέθετε από τα πιο γνωστά καταστήματα εστίασης στη Δραπετσώνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο 55χρονος φέρεται να εκμεταλλευόταν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησής του, χρησιμοποιώντας την ως κάλυψη για την παράνομη δραστηριότητά του. Ο ίδιος, άλλωστε, έχει ποινικό παρελθόν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 για κατοχή ποσότητας κάνναβης, ενώ το 1996 είχε συλληφθεί ξανά για ληστεία κατά συναυτουργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών έγινε μετά την αγορά 2,1 γραμμαρίων ηρωίνης έναντι του ποσού των 50 ευρώ, εντός του καταστήματος εστίασης με πωλητή τον 55χρονο και αγοραστή έναν 60χρονο.

Ο ιδιοκτήτης του σουβλατζίδικου ήταν ιδιαίτερα κοινωνικός, ενώ έχτιζε προσεκτικά το προφίλ του, αφού δεν έχανε ευκαιρία να φωτογραφηθεί με άτομα του καλλιτεχνικού και τηλεοπτικού χώρου, ενώ έχει δώσει και συνεντεύξεις στα Μέσα. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης θέλουν έναν 76χρονο Παλαιστίνιο να ήταν αυτός που προμήθευε τον 55χρονο με ναρκωτικές ουσίες κι αυτός στη συνέχεια να τις «σπρώχνει» σε τοξικομανείς.

Από την έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών προέκυψε και τιμοκατάλογος, καθώς ένα γραμμάριο ηρωίνης κόστιζε 20-25 ευρώ, ενώ ένα γραμμάριο κοκαΐνης έφτανε τα 80 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών στο σουβλατζίδικο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη 43 γραμμαρίων και 3 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 46 γραμμαρίων.