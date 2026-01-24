Ένα από τα βίντεο που οδήγησαν στην εξάρθρωση της βομβιστικής επίθεσης στη ντισκοτέκ Jacky O στη Μιχαλακοπούλου, εξασφάλισε το Newsbeast.

Στο βίντεο καταγράφεται ο ένας εκ των δύο δραστών, να προσεγγίζει την είσοδο της ντισκοτέκ κρατώντας μια τσάντα όπου μέσα έχει τον εκρηκτικό μηχανισμό και να την αφήνει ακριβώς έξω από την πόρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες είναι δύο Αλβανοί ποινικοί οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. χάρη στην αξιοποίηση του υλικού από κάμερες ασφαλείας, αλλά και τη λήψη καταθέσεων.

Πρόκειται για άτομα γνωστά στις αρχές, καθώς διαθέτουν ποινικό παρελθόν για πληθώρα αδικημάτων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι κίνητρο της βομβιστικής επίθεσης ήταν ο εκβιασμός – εκφοβισμός του ιδιοκτήτη, καθώς αυτός αρνήθηκε να πληρώσει «προστασία» στους Αλβανούς κακοποιούς.

Η ισχυρή έκρηξη είχε σημειωθεί μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης (7/10).