Στην εξιχνίαση της βομβιστικής επίθεσης που είχε σημειωθεί το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025 στην ντισκοτέκ Jacky.Ο προχώρησε το «ελληνικό FBI» και συγκεκριμένα το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες είναι δύο Αλβανοί ποινικοί οι οποίες ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛΑΣ χάρη στην αξιοποίηση του υλικού από κάμερες ασφαλείας, αλλά και τη λήψη καταθέσεων.

Πρόκειται για άτομα γνωστά στις αρχές, καθώς διαθέτουν ποινικό παρελθόν για πληθώρα αδικημάτων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι κίνητρο της βομβιστικής επίθεσης ήταν ο εκβιασμός – εκφοβισμός του ιδιοκτήτη, καθώς αυτός αρνήθηκε να πληρώσει «προστασία» στους Αλβανούς κακοποιούς.