Ένας 13χρονος μαθητής γυμνασίου τραυματίστηκε, γύρω στη 1:30 το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά από επίθεση αγνώστων με βεγγαλικά στο προαύλιο του σχολείου του.

Όλα συνέβησαν σε σχολικό συγκρότημα του Γαλατσίου, όταν μία ομάδα πέντε αγνώστων εμφανίστηκαν και χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, πέταξαν βεγγαλικά και κροτίδες στο προαύλιο.

Ο 13χρονος μαθητής ήταν κοντά όταν αυτά «έσκασαν», με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες και εξετάσεις στο νοσοκομείο «Παίδων».

Στη συνέχεια οι δράστες, που μάλιστα φορούσαν κουκούλες για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους, έφυγαν τρέχοντας από το σημείο.

Παρά τις αναζητήσεις που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή δεν εντοπίστηκε κάποιος, ενώ τον σχηματισμό δικογραφίας και την προανακριτική έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου.