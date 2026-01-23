Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 39χρονος ο οποίος σε κατάσταση αμόκ, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, επιτέθηκε με τσεκούρι σε μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της.

Ο δράστης της επίθεσης παραπέμφθηκε σε δίκη για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης όταν, σύμφωνα με το patris.gr, ο 39χρονος κατηγορούμενος σε κατάσταση αμόκ, επιτέθηκε με τσεκούρι στη μητέρα ενώ περπατούσε με την ανήλικη κόρη της στις Γούβες, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Στη συνέχεια με το τσεκούρι άρχισε να χτυπάει το αυτοκίνητό της μέχρι που έσπασε το τσεκούρι.

Ο ίδιος εντοπίστηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη και ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι άκουγε «μία φωνή του έλεγε να σκοτώσει».