Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα στην περιοχή «Γούβες», με έναν άνδρα σε κατάσταση αμόκ να κυνηγά για να σκοτώσει με τσεκούρι μια γυναίκα και το ανήλικο παιδί της.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο 39χρονος άνδρας, σύμφωνα με το patris.gr, προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές με το τσεκούρι του στο αυτοκίνητο μιας νεαρής μητέρας.

Στη συνέχεια, αφού την συνάντησε στο δρόμο με το ανήλικο παιδί της, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους.

Η γυναίκα, για να προστατεύσει το παιδί, το έκρυψε σε σπίτι της περιοχής. Οι φωνές και τα ουρλιαχτά σήκωσαν στο πόδι την περιοχή, με τους κατοίκους να τρέχουν για να τη βοηθήσουν.

Ο 39χρονος, με το τσεκούρι στο χέρι, βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ. Ακόμα και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή δεν μπορούσαν να τον ηρεμήσουν.

Κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες και να τον μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

«Είχα εντολή από μία φωνή να σκοτώσω»

Ο 39χρονος, βρισκόμενος σε υπερένταση, έλεγε και ξανάλεγε στους αστυνομικούς ότι πρέπει να σκοτώσει. «Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», έλεγε χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικοί μετέφεραν τον άνδρα στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια.