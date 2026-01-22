Σε παγίδα απαγωγής, ληστείας και εκβίασης έπεσε 48χρονος στη Θεσσαλονίκη, όταν ανταποκρίθηκε σε δήθεν ραντεβού για αγοραπωλησία μηχανής. Ο άνδρας οδηγήθηκε από τους δράστες σε περιοχή του Ευόσμου, όπου τον κράτησαν παρά τη θέλησή του, του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα και τον εξανάγκασαν να τους παραδώσει χρήματα, προτού τον αφήσουν ελεύθερο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., όλα συνέβησαν τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από επικοινωνία που είχε ο καταγγέλλων με 42χρονο. Κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού του παθόντα με 38χρονο στη Νικόπολη, ενόψει ολοκλήρωσης αγοραπωλησίας μηχανής, ο τελευταίος τον οδήγησε σε περιοχή του Ευόσμου, όπου κατέφθασαν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.

Στη συνέχεια, κι αφού ο 49χρονος έβαλε στον 48χρονο χειροπέδες, τον οδήγησαν σε άλλο σημείο του Εύοσμου, όπου του πήραν έναν φορητό υπολογιστή, ένα ρολόι χειρός, προσωπικό του έγγραφο και κινητό τηλέφωνο, απαιτώντας να τους γνωστοποιήσει τους κωδικούς των ηλεκτρονικών τραπεζικών εφαρμογών του, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Μάλιστα, το πρόσωπο που τον δέσμευσε φέρεται -κατά την ίδια καταγγελία- να πυροβόλησε μία φορά στον αέρα με πιστόλι.

Όταν τελικά ο 48χρονος αφέθηκε ελεύθερος, τα καταγγελλόμενα πρόσωπα απαίτησαν να τους καταβάλει 2.000 ευρώ την ίδια ημέρα.

Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.