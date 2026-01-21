Ιδιαίτερα καταδικαστική ήταν η αγόρευση της εισαγγελέως στη δίκη του 45χρονου οδηγού της Πόρσε για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά, με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή, τον Νοέμβριο του 2025.

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου για όλες τις πράξεις που του αποδίδονται, περιγράφοντας μια αλληλουχία ενεργειών που, όπως τόνισε, οδήγησαν με αποκλειστική υπαιτιότητά του στον θάνατο ενός νέου ανθρώπου.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Αναλυτικά η αγόρευσή της: «Ο κατηγορούμενος ενώ λάμβανε αντιψυχωσική αγωγή και στις ενδείξεις του φαρμάκου έγραφε ότι δεν έπρεπε να πιει, τη συγκεκριμένη μέρα πήρε το φάρμακο και κατανάλωσε τέτοια ποσότητα αλκοόλ που ξεπέρασε τα νόμιμα όρια. Γνώριζε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια και παρόλο που του αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, έσπασε τη συμφωνία που έκανε με έτερο μάρτυρα και του πήρε με τη βία τα κλειδιά από τα χέρια, συνεχίζοντας να κάνει αυτό που ο ίδιος ήθελε, σε βάρος όλων των άλλων.

Συνέχισε την παραβατική του συμπεριφορά, πραγματοποιώντας αντικανονική προσπέραση και επιδείχνοντας βία έναντι άλλου οδηγού, χτυπώντας του το τζάμι του οχήματος. Όλα αυτά δείχνουν μια σταθερή παραβατική συμπεριφορά και τις πεποιθήσεις του κατηγορουμένου.

Αυτές οι πράξεις του και η πεποίθησή του ότι δικαιούται έναντι όλων, οδήγησαν στο μοιραίο.

Όταν προκάλεσε τη σύγκρουση ενώ βρισκόταν ξεκάθαρα στο αντίθετο ρεύμα, είχε μια χαρά τη συνείδηση να πει ότι «άλλος το έκανε» και να δείξει τον φίλο του. Βλέπουμε τον κώδικα αξιών του.

Αν ήταν τόσο “χάλια” ο κατηγορούμενος που να μην έχει συνείδηση, πώς είχε πλήρη συνείδηση να υποδείξει ψευδώς κάποιον άλλον, ώστε να αποσοβήσει από πάνω του κάθε ευθύνη;

Αυτή η τραγικά επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά του, προκάλεσε με δική του αποκλειστική υπαιτιότητα τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου που εκείνη την ώρα επέστρεφε σπίτι του.

Το σημείο σύγκρουσης των δύο οχημάτων είναι ξεκάθαρα εντός πορείας του αντίθετου ρεύματος και αποδεικνύει ότι ακόμα και αν ο θανών είχε αναπτύξει μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη ταχύτητα, αυτό δεν συνετέλεσε στο ατύχημα.

Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο και πραγμάτωσε τη θανάτωση του άτυχου νεαρού.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι νιώθει βαθιά θλίψη και ο ίδιος ζητάει συγγνώμη από την οικογένεια. Η συγγνώμη δεν είναι μία λέξη, είναι πράξεις. Λέξεις και λόγια του αέρα μπορούν να ειπωθούν πολλά, χωρίς να έχουν καμία ουσία. Θα έπρεπε να μας παρουσιάσει πράξεις που να δείχνουν τη συγγνώμη του. Δεν συνιστά συγγνώμη ένα τυπικό τηλεφώνημα.

Θεωρώ ότι γνωρίζοντας τον κίνδυνο που ενείχε η ενέργειά του να οδηγήσει υπό την επήρεια αλκοόλ και χημικών ουσιών, για εκείνον προείχε να κάνει αυτό που ήθελε και ας πραγμάτωνε τη θανάτωση».

Νωρίτερα, ο οδηγός της Πόρσε κατά την απολογία του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια και από όλον τον κόσμο, αναφέροντας ότι «κατέστρεψα μια οικογένεια, κατέστρεψα το παιδί» ενώ το γεγονός ότι δεν έδειξε εμπράκτως τη μεταμέλειά του στην οικογένεια του 21χρονου Παναγιώτη, την αιτιολόγησε λέγοντας: «Δεν μπορούσα να δείξω με έμπρακτο τρόπο ότι μετάνιωσα, μέσα από τη φυλακή. Έχω σκεφτεί να στείλω στεφάνι ή να ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη του παιδιού. Μέσα από τη φυλακή δε μπορούσα να τα κάνω».