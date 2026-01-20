Σε δύο ανοιχτά μέτωπα ψάχνουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πειραιά τα κίνητρα για τη δολοφονία του 49χρονου Αλβανού βαρυποινίτη στη Γ’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, περί τις 4:30 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το πρώτο μέτωπο είναι στις ελληνικές φυλακές, καθώς φαίνεται να έχει θανάσιμη κόντρα με έναν επίσης 49χρονο ομοεθνή του, που θεωρείται ως ένα από τα πιο «μεγάλα» ονόματα της αλβανικής μαφίας στην Ελλάδα. Πρόκειται επίσης για ισοβίτη, καταδικασμένο για ανθρωποκτονίες – τόσο ως φυσικός όσο και ως ηθικός αυτουργός, αλλά και για άλλα βαριά ποινικά αδικήματα.

Το δεύτερο μέτωπο είναι στην Αλβανία και συγκεκριμένα εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για πράξη αντεκδίκησης για μια δολοφονία που είχε διαπράξει το 2016 το θύμα της χθεσινής επίθεσης με σουβλί (σ.σ. αυτοσχέδιο μαχαίρι).

Πρόκειται πάντως για το σενάριο που συγκεντρώνει τις μικρότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή, αν και η είδηση της εκτέλεσης του μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού έκανε τον γύρο των αλβανικών ΜΜΕ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον 28χρονο Έλληνα που μαχαίρωσε θανάσιμα τον 49χρονο, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο «πιστώνεται» δεύτερη δολοφονία Αλβανού ποινικού μετά από αυτήν στον Άγιο Παντελεήμονα που τον οδήγησε τον Σεπτέμβριο στην προφυλάκιση.