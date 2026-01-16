Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης στην 35χρονη σύντροφο του Κώστα Σιαμήτρα, καθώς κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του αγαπημένου της στην Πιερία.

Το έγκλημα διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στη Λεπτοκαρυά Πιερίας, αλλά αποκαλύφθηκε 5 μήνες αργότερα. Όλο το προηγούμενο διάστημα αρνιόταν οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνισή του, την οποία είχε δηλώσει η ίδια στην αστυνομία, ώσπου τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους κλήθηκε να δώσει μία ακόμη κατάθεση στις Αρχές και υπέπεσε σε αντιφάσεις.

Στην απολογία της ενώπιον του Δικαστηρίου, η 35χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, αναφέροντας ότι όλα έγιναν πάνω σε καβγά. Η υπεράσπισή της προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα σωματικής βλάβης από αμέλεια, ζητώντας επιπλέον να κριθεί η κατηγορούμενη με μειωμένο καταλογισμό λόγω χρόνιας χρήσης ουσιών.

Οι ισχυρισμοί της όμως απορρίφθηκαν από τους δικαστές, που κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, την έκριναν ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Υπό αυτές τις συνθήκες η 35χρονη επέστρεψε στη φυλακή, ανέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Ο Κώστας Σιαμήτρας που δολοφονήθηκε από την σύντροφό του

Το παιδί ζωγράφισε τον τάφο του πατέρα και έπαιζε πάνω του.

Η 35χρονη είχε δηλώσει την εξαφάνιση του Κώστα Σιαμήτρα, τον οποίο τελικά είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού τους. Μάλιστα, τραγικό γεγονός αποτελεί ότι ο γιος τους σε ηλικία 3 ετών έπαιζε πάνω από τον τάφο.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει το «Φως στο Τούνελ», με τη δολοφόνο τότε να λέει ψέματα στην Αγγελική Νικολούλη. Ισχυρισμοί που κατέρρευσαν, όταν το παιδί παρουσία παιδοψυχολόγου ζωγράφισε τον τάφο του πατέρα του, οπότε και αποκαλύφθηκε η αλήθεια.

Λίγο πριν αποκαλυφθεί το άγριο έγκλημα στην Πιερία, η δολοφόνος και σύντροφος του 59χρονου μιλούσε στην Αγγελική Νικολούλη, δήθεν αναζητώντας τον αγαπημένο της, που τελικά είχε θάψει στην αυλή.

Η σύντροφος του Κώστα Σιαμήτρα, όταν μιλούσε στο «Φως στο Τούνελ»

Μάλιστα, ισχυριζόταν ότι προσπαθούν να την κατηγορήσουν για την εξαφάνισή του, ενώ τόνιζε πως θα μιλούσε πρώτη, σε περίπτωση που ήξερε κάτι.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» δημοσίευσε ένα απόσπασμα από τον διάλογο της γυναίκας με τη δημοσιογράφο, όπου δήθεν γεμάτη αγωνία, ήθελε να μάθει για την τύχη του 59χρονου.

Αγγελική: Ο Κώστας πριν φύγει σου έδωσε το κινητό του και εσύ το άφησες πάνω στο τραπέζι και έφυγες με τον Χρήστο είχες πει. Πήρες τελικά το κινητό του μαζί;

Γιάννα: Όχι

Αγγελική: Μα πώς; Ο Χρήστος μας είπε ότι σε άκουσε να μιλάς με κάποιον μες στο αυτοκίνητο και να λες όλα εντάξει…

Γιάννα: Δεν ξέρω κυρία Νικολούλη…

Αγγελική: Εσύ όταν γύρισες είδες το κινητό του Κώστα πάνω στο τραπέζι;

Γιάννα: Ναι κυρία Νικολούλη. Βασικά όχι όταν επέστρεψα δεν υπήρχαν ούτε το τηλέφωνο, ούτε τα χρήματα που ήταν στο συρτάρι.

Αγγελική: Τι εννοείς; Ότι γύρισε ο Κώστας στο σπίτι;

Γιάννα: Αυτό νομίζω ότι μπορεί να ξαναγύρισε ο Κώστας και να πήρε κινητό και χρήματα…

Αγγελική: Αφού ήξερες ότι έχει και το πρόβλημα με τα πνευμόνια του και πρέπει να κάνει μάσκα και να πάρει φάρμακα, δεν ανησύχησες καθόλου;

Γιάννα: Ήξερα καλά τον Κώστα μου. Είναι πολύ δυνατός και ικανός…

Αγγελική: Μήπως έγινε κανένας καυγάς μεταξύ σας και φοβάσαι να το πεις;

Γιάννα: Όχι κυρία Νικολούλη

Αγγελική: Δεν σημαίνει ότι κάποιος σκότωσε κάποιον. Μπορεί να έγινε ένα ατύχημα, μια παρεξήγηση και όπως ήταν αδύνατος και ευάλωτος να συνέβη κάτι.

Γιάννα: Κυρία Νικολούλη το πιστεύετε ότι τον Κώστα δεν θα τον πείραζε κανείς; Τον φοβόντουσαν όλοι…

Αγγελική: Και πού μπορεί να τον έχουν εξαφανίσει; Το πτώμα του που μπορεί να το έχουν πετάξει τώρα;

Γιάννα: Δεν ξέρω για αυτό σας λέω. Για να τα ρίξουν όλα σε μένα είναι μεγάλη κομπίνα.

«Μακάρι να ήξερα, θα ήμουν η πρώτη που θα μιλούσα», είχε πει χαρακτηριστικά.