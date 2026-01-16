Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα, καθώς η κοπέλα που καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας στην περιοχή της Βάρης δεν είναι η ανήλικη Γερμανίδα. Πρόκειται για φωτογραφικό υλικό που ήρθε τις τελευταίες ώρες στη δημοσιότητα, με τον ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος να ειδοποιεί τις Αρχές, καθώς πίστεψε ότι η κοπέλα που εμφανίστηκε στο μαγαζί του ήταν η 16χρονη Λόρα.

Αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, πήραν το βίντεο και το εξέτασαν, ενώ το έδειξαν και στους γονείς της, προκειμένου να πιστοποιήσουν κι αυτοί ότι πρόκειται για άλλη κοπέλα. Καθώς περνούν οι ώρες, η αγωνία κορυφώνεται, με τις έρευνες να εστιάζουν στην περιοχή του Ζωγράφου, αλλά κλιμάκια της Ασφάλειας να μεταβαίνουν όπου υπάρχει μαρτυρία, η οποία κρίνεται αξιόπιστη.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας στη Βάρη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, η ανήλικη επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Η πρώτη παρουσία της καταγράφηκε περίπου στις 11:10 το πρωί, όταν κάθισε εντός του καταστήματος, παρήγγειλε έναν καφέ και παρέμεινε για λίγη ώρα κοιτώντας το κινητό της τηλέφωνο. Η δεύτερη επίσκεψη σημειώθηκε στις 15:45 της ίδιας ημέρας, οπότε εμφανίστηκε ξανά στον ίδιο χώρο, ωστόσο μόλις αντιλήφθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της, το οποίο έπαιζε σε τηλεόραση που βρισκόταν στον χώρο, γρήγορα έστρεψε αλλού το κεφάλι της και έφυγε τρέχοντας. Όπως ανέφερε, εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε και ο ίδιος τη μεγάλη ομοιότητα του κοριτσιού με τη Λόρα, οπότε και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψαν την παρουσία της και το υλικό παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι το κορίτσι έμοιαζε έντονα με τη 16χρονη που αναζητείται και ότι φαινόταν ταραγμένη.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η ανήλικη χρησιμοποιούσε συνεχώς το κινητό της, πιθανώς επικοινωνώντας μέσω γραπτών μηνυμάτων, ενώ έδωσε την παραγγελία της στα αγγλικά.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η πληρωμή στο κατάστημα πραγματοποιήθηκε με κάρτα ξένης τράπεζας, ενώ τη δεύτερη φορά που έφυγε, ο ιδιοκτήτης την ακολούθησε και την είδε να επιβιβάζεται σε λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγιο προς Γλυφάδα.