Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εντόπισε και διέλυσε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε ένοπλες ληστείες σε πρατήρια υγρών καυσίμων και καταστήματα μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής, στοχεύοντας υπαλλήλους των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης —τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα— ηλικίας 58, 46, 33, 32 και 31 ετών, ενώ στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται και ακόμη ένας άνδρας.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σε ληστεία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, η συμμορία ξεκίνησε τη δράση της από τον Αύγουστο του 2025 «χτυπώντας» βενζινάδικα και μίνι μάρκετ σε Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυρους, Καματερό, Μεταμόρφωση, ‘Αγιο Στέφανο, στο κέντρο της Αθήνας και στο Παλαιό Ψυχικό.

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, ο 46χρονος, άλλοτε μόνος και άλλοτε μαζί με τον 32χρονο, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε καταστήματα μίνι-μάρκετ, όπου με την απειλή περίστροφου και σε κάποιες περιπτώσεις μαχαιριού σε βάρος των υπαλλήλων, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από ταμειακές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων καθώς και προϊόντα των καταστημάτων.

Οι δράστες, επέλεγαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες για τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών ενώ φορούσαν κουκούλες full-face και γάντια για να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους, όπως υπογραμμίζεται από την ΕΛΑΣ, αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση τραυμάτισαν τον υπάλληλο καταστήματος με το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Τα 3 υπόλοιπα μέλη της συμμορίας κατά τη διάπραξη των ληστειών, παρείχαν την απαραίτητη συνδρομή στον 46χρονο και τον 32χρονο μεταφέροντάς τους με οχήματα της ιδιοκτησίας τους στα καταστήματα για τη διάπραξη των ληστειών ενώ τους περίμεναν έξω από αυτά προκειμένου να τους παραλάβουν μετά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών και να διαφύγουν.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• το περίστροφο που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών,

• 2 μαχαίρια,

• ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε από τους κατηγορούμενους κατά τη διάπραξη των ληστειών,

• 2 οχήματα και

• 3 κινητά τηλέφωνα.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις ένοπλων ληστειών με συνολική λεία που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 8.960 ευρώ.

Επιπρόσθετα από την ΕΛΑΣ σημειώνεται ότι 2 εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.