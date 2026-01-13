Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε μια γυναίκα στον Πύργο που γλίτωσε τελευταία στιγμή, καθώς ο σύζυγος επιχείρησε να τη δολοφονήσει με μαχαίρι, καταφέροντας μάλιστα να την τραυματίσει στον λαιμό.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Όλα εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης, πίσω από κλειστές πόρτες. Ένας άγριος καβγάς ήταν αρκετός για να… «ανάψει το φιτίλι».

Ο άνδρας, περίπου 50 ετων, άρπαξε ενα μαχαίρι από την κουζίνα και επιτέθηκε στη σύζυγό του, τραυματίζοντάς την στον λαιμό. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές.

Μέσα στο σοκ, τον πανικό και τον φόβο για τη ζωή της, η γυναίκα βρήκε το κουράγιο να ξεφύγει από τα χέρια του συζύγου της, να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να καλέσει το «100», ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί του ΑΤ Πύργου εισέβαλαν στο σπίτι και ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που πάγωσε το αίμα… Ο άνδρας κρατούσε ακόμα το μαχαίρι και απειλούσε να βάλει τέλος στην ίδια του τη ζωή.

Ακολούθησαν δραματικές στιγμές διάρκειας σχεδόν 45 λεπτών. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν με ψυχραιμία και διαπραγματεύσεις να τον μεταπείσουν, να αφήσει το μαχαίρι και να μην προχωρήσει στο μοιραίο.

Τελικά, μετά από έντονη πίεση και διαπραγματεύσεις, ο άνδρας πέταξε το μαχαίρι. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα, βάζοντας τέλος σε ένα οικογενειακό δράμα που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιων του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας οπου ασκήθηκε σε βάρους ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογειακη βια.

Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Ως τότε, κρατιέται στην ΔΑ Ηλείας.