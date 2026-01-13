Μέσα σε κλίμα έντασης συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο η αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε ο Επαμεινώνδας Κορκονέας, ο οποίος στρέφεται κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας, που απέρριψε το ελαφρυντικό που είχε αναγνωριστεί στον καταδικασμένο για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πρώην ειδικού φρουρού, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη φυλακή.

Κεντρικά πρόσωπα του επεισοδίου που εκτυλίχθηκε στη δικαστική αίθουσα ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, και η συνήγορος του καταδικασμένου σε ισόβια Κορκονέα, Βάσω Πανταζή. Αφορμή στάθηκε η κίνηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να καταθέσει υπόμνημα στο δικαστήριο με τη Βάσω Πανταζή να αντιδρά σημειώνοντας πως δεν επιτρέπεται δικονομικά να παρίσταται ως υποστήριξη της κατηγορίας η οικογένεια του θύματος.

«Να προστατευτεί ο θεσμός. Το μήνυμα που περνάμε στους συναδέλφους είναι ότι έχει μια ιδιότυπη ασυλία», είπε η Βάσω Πανταζή απευθυνόμενη στη συνάδελφό της με το δικαστήριο να διακόπτει την ακροαματική διαδικασία.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στη συνέχεια υποστήριξε πως στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο «διακινήθηκαν ύβρεις και απειλές εναντίον μου και μάλιστα από τον Κασιδιάρη τον οποίο εκπροσωπεί (σ.σ. η Β. Πανταζή) και δεύτερον για την υπόθεση αυτή έχουν κινηθεί μόνοι-διπλοί οι μηχανισμοί του παρασκηνίου».

Η πρόεδρος του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου σχολίασε με νόημα ότι «αυτοί οι μηχανισμοί απέρριψαν το ελαφρυντικό».

«Οι παραδικαστικοί μηχανισμοί έκαναν στην υπόθεση αυτή να υπάρξει αποφυλάκιση και χορήγησαν ελαφρυντικό και έκαναν επίσης σε βαθμό κυβερνητικό να παρεμβαίνει η παραεξουσία. Έκανε να έχουν διακινηθεί απειλές από καταδικασμένο πρόσωπο σε βάρος δικηγόρων…. Η μάνα του Αλέξη ζητεί αμετάκλητα να κλείσει αυτή η υπόθεση», ήταν λίγο αργότερα η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ενώ η συνήγορος του Ε. Κορκονέα επιχειρηματολόγησε υπέρ της αίτησης αναίρεσης.

Ο εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης του Ε. Κορκονέα ώστε να παραμείνει η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ενώ η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται το επόμενο διάστημα.