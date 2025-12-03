Στιγμές τρόμου έζησε μια 24χρονη σε χωριό της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 24χρονος προσφέρθηκε να την πάει στο σπίτι της με το αυτοκίνητό του, αλλά τελικά την οδήγησε στο δικό του σπίτι, όπου και προσπάθησε να τη βιάσει.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Κατόπιν αυτεπάγγελτης προανάκρισης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, μεσημβρινές ώρες χθες (02-12-2025), συνέλαβαν 24χρονο αλλοδαπό, για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση.

Συγκεκριμένα, την προηγούμενη ημέρα, σε χωριό της Θεσσαλονίκης, ο προαναφερόμενος άντρας, οδηγώντας επιβατικό αυτοκίνητο, προσέγγισε συνομήλική του ημεδαπή και στάθμευσε το όχημα μπροστά της, πείθοντάς την να τον ακολουθήσει για να την μεταφέρει στην οικία της. Μετά την επιβίβασή της, την οδήγησε στην οικία του, όπου με τη βία και κλειδώνοντας όλες τις πόρτες, αποπειράθηκε να ενεργήσει ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Η παθούσα αντιστάθηκε και ο δράστης, αφού υπαναχώρησε, την μετέφερε με το αυτοκίνητο και την άφησε σε διπλανό χωριό.

Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 24χρονου, με τη συνδρομή προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός του κατά τον χρόνο των προαναφερόμενων πράξεων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.