Στη φυλακή οδηγήθηκε 55χρονος από τη Ρόδο, ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του για 12 χρόνια από όταν ήταν ανήλικη. Μάλιστα, οι εξετάσεις έδειξαν πως απέκτησε παιδί μαζί της, ηλικίας σήμερα τριών ετών.

Μιλώντας στο Mega, ο δικηγόρος του 55χρονου, Νικήτας Μπόλκας, δήλωσε πως ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και έχει εκθέσει αναλυτικά τη θέση του ενώπιον των δικαστικών αρχών. «Σεβόμαστε πλήρως το έργο της Δικαιοσύνης», τόνισε.

Σχετικά με το τεστ πατρότητας, το οποίο βγήκε θετικό, ο κ. Μπόλκας δήλωσε: «Αυτό θα το προσβάλουμε, έχουμε ζητήσει ενώπιον της εισαγγελίας να γίνει μια επανεξέταση DNA, γιατί ο 55χρονος πιστεύει ακράδαντα ότι δεν είναι δικό του το παιδί».

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν περιπτώσεις λάθους σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ίδιος είπε πως δεν το γνωρίζει, αλλά ο 55χρονος ευελπιστεί να υπάρχει τέτοια πιθανότητα.

Σχετικά με τους λόγους που ισχυρίζεται ο 55χρονος ότι η κόρη του προχώρησε στις καταγγελίες σε βάρος του, ο Νικήτας Μπόλκας είπε πως είναι εκδικητικοί. «Έχει προτιμήσεις διαφορετικές από τη φύση της και ο πατέρας ήταν αντίθετος προς αυτές τις προτιμήσεις, γι’ αυτό και θέλησε να τον βγάλει έξω από το σπίτι της και τη ζωή της…», κατέληξε.

«Φοβόμουν να μιλήσω, ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος»

Από την πλευρά της, μιλώντας χθες στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η 31χρονη περιέγραψε τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του πατέρα της. «Τα πράγματα είναι όπως τα ξέρετε και έχουν γραφτεί. Έπρεπε να τον καταγγείλω και πολύ το άργησα. Φοβόμουν, γιατί ήταν επικίνδυνος και επιθετικός. Κάποια στιγμή, όμως, έπρεπε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Πολλές φορές ήταν επικίνδυνος, απειλούσε με μαχαίρια. Κανείς δεν ήξερε τίποτα, τώρα μαθεύτηκε. Μόνη μου τα περνούσα, δεν είχα καμία στήριξη. Δεν άντεχα άλλο, γι’ αυτό τον κατήγγειλα», είπε η καταγγέλλουσα.

Κλείνοντας, η 31χρονη προέτρεψε όποια γυναίκα βρίσκεται σε μια αντίστοιχη κατάσταση να ζητά άμεσα βοήθεια και να μη φοβάται να μιλήσει, τονίζοντας πως η σιωπή επιβαρύνει την ψυχολογία και παρατείνει την ταλαιπωρία. Η γυναίκα δηλώνει πως πλέον αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια και προσπαθεί να αφήσει πίσω της όσα τη σημάδεψαν, με στόχο μια ζωή πιο ήρεμη και ισορροπημένη.

«Ονειρεύομαι μια ήσυχη και ήρεμη ζωή, χωρίς άγχος και φασαρίες. Δεν έχω πια εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Από την οικογένειά μου δεν υπάρχει στήριξη», κατέληξε.