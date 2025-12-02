Συγκλονίζουν όσα υποστήριξε η 31χρονη από τη Ρόδο, που κατήγγειλε τον πατέρα της για βιασμούς και αιμομιξία από τότε που η ίδια ήταν 16 ετών και αποδείχθηκε με εξέταση DNA ότι ένα από τα παιδιά της είναι δικό του.

Ο 55χρονος, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κατηγορείται για την επί 12 χρόνια σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα αποτελέσματα του DNA που απέδειξαν ότι το τρίχρονο κοριτσάκι της είναι παιδί του πατέρα της, συνέβαλαν καθοριστικά στην απόφαση.

«Φοβόμουν να μιλήσω, ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος»

Η 31χρονη, μιλώντας χθες στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιέγραψε τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του πατέρα της. «Τα πράγματα είναι όπως τα ξέρετε και έχουν γραφτεί. Έπρεπε να τον καταγγείλω και πολύ το άργησα. Φοβόμουν, γιατί ήταν επικίνδυνος και επιθετικός. Κάποια στιγμή όμως, έπρεπε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Πολλές φορές ήταν επικίνδυνος, απειλούσε με μαχαίρια. Κανείς δεν ήξερε τίποτα, τώρα μαθεύτηκε. Μόνη μου τα περνούσα, δεν είχα καμία στήριξη. Δεν άντεχα άλλο, γι’ αυτό το κατήγγειλα», είπε η καταγγέλλουσα.

Κλείνοντας, η 31χρονη προέτρεψε όποια γυναίκα βρίσκεται σε μια αντίστοιχη κατάσταση να ζητά άμεσα βοήθεια και να μη φοβάται να μιλήσει, τονίζοντας πως η σιωπή επιβαρύνει την ψυχολογία και παρατείνει την ταλαιπωρία. Η γυναίκα δηλώνει πως πλέον αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια και προσπαθεί να αφήσει πίσω της όσα τη σημάδεψαν, με στόχο μια ζωή πιο ήρεμη και ισορροπημένη.

«Ονειρεύομαι μια ήσυχη και ήρεμη ζωή, χωρίς άγχος και φασαρίες. Δεν έχω πια εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Από την οικογένειά μου δεν υπάρχει στήριξη», κατέληξε.

«Έγινε με συναίνεση και με προφυλάξεις»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 55χρονος πατέρας που κατηγορείται ότι βίαζε την κόρη του, με την οποία έκανε και παιδί, κάτι που αποδείχθηκε μέσω εξέτασης DNA.

Συνοδευόμενος από τον συνήγορό του κ. Νικήτα Μπόλκα, ο 55χρονος όχι μόνο αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται για το αδίκημα του βιασμού, αλλά ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της 31χρονης για το σύντομο χρονικό διάστημα του ενός μηνός πριν από τρία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο η κόρη του ήταν ενήλικη και κρατώντας πάντα προφυλάξεις.

Ο 55χρονος βάσει των ίδιων πληροφοριών, αμφισβήτησε το τεστ πατρότητας του τρίχρονου παιδιού της κόρης του και ζήτησε να διενεργηθεί εκ νέου εξέταση, έγραψε η rodiaki.gr.

Ο ίδιος σε ερώτηση γιατί να ισχυριστεί όλα αυτά η κόρη του εφόσον δεν είναι αλήθεια, απάντησε πως το κάνει για τον εκδικηθεί. Ο 55χρονος είπε πως η κόρη του συνευρίσκεται ερωτικά με μία Ρομά και πως επιθυμούν να τον διώξουν από το σπίτι του και να μείνουν εκείνες.

Ωστόσο, οι όποιοι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη αποφάσισαν να τον στείλουν ως προσωρινά κρατούμενο στη φυλακή.