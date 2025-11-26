Πριν από περίπου 10-12 ημέρες έγινε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων η καταγγελία της μητέρας των δύο παιδιών -ηλικίας 2 και 4 ετών- για τον 20χρονο αδερφό της και τον 40χρονο σύντροφό του. Πρόκειται για σοκαριστική υπόθεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος των δύο ανήλικων παιδιών, από τον θείο τους στο σπίτι του στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Ο 20χρονος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία κι έχει ήδη προφυλακιστεί μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ ο 40χρονος οδηγείται αύριο ενώπιον του ανακριτή καθώς συνελήφθη με ένταλμα μερικές ημέρες αργότερα. Το ζευγάρι φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη της μητέρας των παιδιών και προέβη σε γενετήσιες πράξεις με τα ανήλικα αγοράκια τόσο την ημέρα της καταγγελίας, όσο και σε προγενέστερο χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος ομολόγησε τις πράξεις του τόσο προανακριτικά όσο και ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ τις απέδωσε στο πάθος του για να ικανοποιήσει τον 40χρονο σύντροφό του.

Μάλιστα, τα όσα βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο και σε άλλες ψηφιακές συσκευές τους προκαλούν σοκ, καθώς βρίθουν φωτογραφιών και βίντεο με ανήλικα παιδιά και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει υλικό και με τα αδερφάκια. Από την πλευρά του ο 40χρονος υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή, παρά τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, λέγοντας ότι όλα τα έκανε ο 20χρονος.

Οι ισχυρισμοί του θα τεθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή. Σε ό,τι αφορά τους γονείς των δύο παιδιών είναι σε κατάσταση σοκ, καθώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι έκανε ο 20χρονος που είχε την απόλυτη εμπιστοσύνη τους.