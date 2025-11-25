Ανατριχιαστικές είναι οι αποκαλύψεις για το έγκλημα στη Σαλαμίνα, καθώς η 75χρονη αντιλαμβανόμενη το τέλος της άρχισε κλαίγοντας να λέει το «Πάτερ Ημών», με τη νύφη της να τη δολοφονεί.

Το μαρτύριο της διήρκησε περίπου μία ώρα, με τη γυναίκα για 40 λεπτά να λέει «αγόρι μου μη με χτυπάς», καθώς νόμιζε ότι ο δράστης ήταν άνδρας και όχι γυναίκα.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, η νύφη βασάνισε την 75χρονη μέχρι να αποκαλύψει όλα τα μέρη που έκρυβε τα χρήματα και τα χρυσαφικά της και στη συνέχεια τη σκότωσε.

Οι κάμερες ασφαλείας του σπιτιού είχαν αλλάξει εστίαση, όμως έχουν καταγράψει ηχητικά τη σκηνή του φόνου. Είναι μία ηχητική καταγραφή, όπου ακούγεται από την αρχή η φάση της ληστείας, των πιέσεων, του ξυλοδαρμού στο άτυχο θύμα που φωνάζει και παρακαλεί να μην τη χτυπήσει.

«Κάποια στιγμή η γυναίκα λέει κάποιο μέρος που έχει και τιμαλφή τα οποία δεν φαίνεται να τα έχει πάρει η δράστιδα και σε κάποια φάση ακούγονται τα τελικά πλήγματα, με την άτυχη γυναίκα να λέει το “Πάτερ Ημών”», είπε ο αστυνομικός συντάκτης στο Live News.

Η ομολογία της νύφης

Σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών, η νύφη της γυναίκας, η σύντροφος του γιου της, φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της.

Η συλληφθείσα ανέφερε στους αστυνομικούς πως μπήκε στο σπίτι της 75χρονης για να πάρει χρήματα, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε.

«Εγώ το έκανα. Θα σας τα πω με λεπτομέρειες. Οδηγήθηκα στην δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Πήγα στο σπίτι με το μαύρο Skoda Fabia, που μου έχει παραχωρήσει ο πατέρας μου και με αυτό έφυγα. Έσπασα το παράθυρο και μπήκα στο σπίτι. Αφού τη χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου», φέρεται να είπε στις αρχές.