Ελεύθερος υπό αυστηρούς όρους αφέθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου ο 23χρονος ανιψιός του νεκρού, Φανούρη Καργάκη, και γιος του «Κούνελου», ο οποίος φέρεται να έβαλε βόμβα στο υπό ανέγερση σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια.

Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδρίασε την Πέμπτη, προκειμένου να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του 23χρονου μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας στο θέμα της προφυλάκισής του.

Όπως είπε η συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη, η διαφωνία μεταξύ των Αρχών για τον 23χρονο «λύθηκε υπέρ της θέσης του εισαγγελέα για μη επιβολή προσωρινής κράτησης».

«Σε ό,τι αφορά τους περιοριστικούς όρους, αυτοί που έχουν προταθεί από τον εισαγγελέα αφορούν σε απαγόρευση διαμονής σε περιοχή εντός δήμου Φαιστού, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα στις 1, 15 και 30 κάθε μήνα, όπως και καταβολή χρηματικού ποσού 100 χιλιάδων ευρώ», εξήγησε η ίδια.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα ο 23χρονος παρέμενε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Στη συνέχεια, η συνήγορος του 23χρονου χαρακτήρισε τους περιοριστικούς όρους ιδιαιτέρως σκληρούς και δυσανάλογος των δυνατοτήτων του νεαρού, ωστόσο σε ό,τι αφορά την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος, ανέφερε ότι ελήφθη «δικαίως», ενώ επανέλαβε ότι ο 23χρονος «δεν είχε καμία εμπλοκή». Επιπρόσθετα η Θεονύμφη Μπέρκη τόνισε ότι τα δεδομένα με τα οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη εναντίον του «δεν ήταν αυτά τα οποία θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν την κατηγορία αυτή καθεαυτή» και πως τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα «δεν συνδέονται αιτιωδώς με τη διάπραξη των κακουργηματικών και των πλημμεληματικών κατηγοριών που τον βαρύνουν».