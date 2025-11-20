Σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, αναμένεται να γίνει η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου τον Ιούνιο του 2020 με κατηγορούμενους έξι αστυνομικούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος Βασίλης πέθανε ένα μήνα μετά τις καταγγελίες για αστυνομική βία σε βάρος του.

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, η υπόθεση αναβλήθηκε τον Ιούνιο του 2025. Tο αίτημα υποβλήθηκε από την πλευρά της υπεράσπισης των αστυνομικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας (τέσσερις της ΟΠΚΕ και δύο της Υπ. Ασφάλειας Βόλου), οι οποίοι κατηγορούνται για το κακούργημα των βασανιστηρίων κατά συναυτουργία και για τρία πλημμελήματα: επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, έκθεση κατά συναυτουργία και παράνομη κατακράτηση.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης καθώς τρεις εκ των κατηγορούμενων αστυνομικών έχουν ήδη καταδικαστεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Μαγνησίας, σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή, για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Βασίλη Μάγγου δεν μπορεί να παραστεί ως πολιτική αγωγή καθώς το θύμα δεν είχε προσφύγει τότε στη Δικαιοσύνη.