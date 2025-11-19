Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου αναμένεται να εκδικαστεί την 1η Δεκεμβρίου 2025 μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης τριών ανήλικων μεταναστών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και νοητική υστέρηση και φιλοξενούνταν στο Π.Ι.Κ.Π.Α. της Λέρου.

Κατηγορούμενος είναι ένας Έλληνας εργαζόμενος στη δομή, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν είχε συμπληρώσει τα δώδεκα έτη, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή (αποπλάνηση παιδιών), κατάχρηση σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση, και ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Την 3η Νοεμβρίου 2020 μια αλλοδαπή που διέμενε στο Π.Ι.Κ.Π.Α. της Λέρου, μετέβη στο ΑΤ του νησιού και κατήγγειλε, ότι ο κατηγορούμενος που εργαζόταν σε εταιρεία παροχής καθαριότητας στη δομή, «παρενοχλούσε» σεξουαλικά τον γιο έτερης διαμένουσας από τον Φεβρουάριο του 2020 στην ίδια δομή, ηλικίας τότε 17 ετών που έχει διαγνωσθεί με νοητική υστέρηση και περαιτέρω εξυβρίζει τον έτερο γιο της, ηλικίας 4 ετών.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, ουδείς εκ των διαμενόντων στο Π.Ι.Κ.Π.Α. επιθυμεί να έρχεται σε κοντινή απόσταση με τον κατηγορούμενο, διότι εμφανίζει αποκλίνουσα συμπεριφορά ενώπιον ανηλίκων παιδιών.

Αρμοδίως εξετάσθηκε ο ανήλικος παρουσία ψυχολόγου, ο οποίος κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος, σχεδόν καθημερινά, αφού του αφαιρούσε το παντελόνι τον θώπευε στα γεννητικά του όργανα και τον ανάγκαζε να θωπεύει και ο ίδιος τα γεννητικά του όργανα, ανέφερε δε ότι το ίδιο περιστατικό έλαβε χώρα και με τα δύο αδέλφια του.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος προέβη σε παρά φύσιν ασέλγεια μαζί του τη 2α Νοεμβρίου 2020.

Τα ίδια περιστατικά (πλην της πράξης της παρά φύσιν ασέλγειας) εξέθεσε ο ανήλικος πέραν της μητρός του και στη διοικήτρια του Κ.Υ.Τ., η οποία προέβη άμεσα στην απόλυσή του.

Εν συνεχεία, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση των επτά τέκνων της οικογένειας και διαπιστώθηκαν ευρήματα κακοποίησης σε τρία εξ αυτών. Ετερο παιδί που εξετάστηκε εμφάνιζε ενδείξεις κακοποίησης. Την ίδια εικόνα παρουσίαζε και ανήλικος, ο οποίος παρά τα προβλήματα ακοής και ομιλίας, κι ενώ εμφανιζόταν κοινωνικός και χαρούμενος, στη θέα της φωτογραφίας ή επί της αναφοράς του ονόματος του κατηγορουμένου, άλλαζε άρδην τη συμπεριφορά του.

Ειδικότερα, εξεταζόμενος στη νοηματική γλώσσα ενώπιον του Ανακριτή Κω, έγνεψε καταφατικά όταν ρωτήθηκε εάν ο κατηγορούμενος του έβγαλε τα ρούχα και τον θώπευσε και έδειξε με τα δάχτυλά του ότι το ως άνω περιστατικό έλαβε χώρα τρείς φορές.

Περαιτέρω, ερωτηθείς ο ανήλικος εάν ο κατηγορούμενος τον κακοποίησε σεξουαλικά αυτός χλόμιασε και παράλληλα έγνεψε καταφατικά, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να κρυφθεί πίσω από το δικαστικό έδρανο.

Ο κατηγορούμενος, απολογούμενος, αρνήθηκε τις κατηγορίες και εξέθεσε ότι από τις αρχές του 2020 εργαζόταν με την ειδικότητα του καθαριστή στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Π.Ι.Κ.Π.Α. Λέρου που έχει μικρή έκταση και θα γινόταν αντιληπτός.

Το δικαστικό συμβούλιο της Κω που εξέτασε την υπόθεση έκρινε ότι οι πράξεις του κατηγορουμένου ελάμβαναν χώρα τις νυχτερινές ώρες, σε σημείο του προαυλίου, όπισθεν του κτηρίου, όπου υπάρχει στέγαστρο και μανδρότοιχος που οριοθετεί το οίκημα και δε φυλάσσεται από προσωπικό ασφαλείας.

Σε ό,τι αφορά στον ισχυρισμό του ότι η καταγγελία σε βάρος του είναι προϊόν κακοβουλίας, εκδικήσεως και πορισμού χρημάτων, προκειμένου να επιτύχουν τη μετεγκατάστασή τους οι γονείς των ανηλίκων, κρίθηκε αναληθής διότι το γεγονός κατήγγειλε το πρώτον έτερη διαμένουσα στη δομή, και όχι οι γονείς των παθόντων.

Επιπλέον, κρίθηκε ότι και οι τρεις ανήλικοι, εξετασθέντες ιατρικώς παρουσίαζαν σημεία διακόρευσης στην πρωκτική χώρα, οι δύο εξ αυτών περιέγραψαν ακολούθως επακριβώς τις πράξεις τις οποίες τέλεσε σε βάρος τους ο κατηγορούμενος και οι έτεροι μάρτυρες προσδιόρισαν τον τόπο και κατά προσέγγιση τον χρόνο που έλαβαν χώρα οι πράξεις του κατηγορουμένου, ήτοι σχεδόν καθημερινά και νυχτερινές ώρες στον προαύλιο χώρο.