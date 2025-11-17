Μια υπόθεση που είχε προκαλέσει οργή και έντονη συζήτηση για την κακοποίηση ζώων στην Πάτρα έφτασε πλέον στο τέλος της δικαστικής της πορείας. Αφορά την εγκατάλειψη πέντε νεογέννητων κουταβιών το καλοκαίρι του 2022 στο Σκαγιοπούλειο Πάρκο, ένα περιστατικό που είχε κινητοποιήσει φιλοζωικούς φορείς και Αρχές.

Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Αχαΐας καταδίκασε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου τη γυναίκα που τα εγκατέλειψε μέσα σε ένα χάρτινο κουτί, με ποινή κάθειρξης έξι ετών για την εγκατάλειψη και έξι μηνών για τη μη τήρηση των κανόνων ευζωίας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι τα ζώα ανήκαν πράγματι στην κατηγορία των νεογέννητων και ότι η κατηγορούμενη ενήργησε με δόλο, γνωρίζοντας πως η εγκατάλειψη ισοδυναμούσε με έκθεσή τους σε άμεσο κίνδυνο και κατ’ επέκταση στον άμεσο θάνατό τους.

Τα κουτάβια εντοπίστηκαν τότε από εθελόντρια. Το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών είχε επιβάλει διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ για την εγκατάλειψη και επιπλέον 1.300 ευρώ για μη τήρηση κανόνων ευζωίας, καθώς το ενήλικο ζώο που τα γέννησε δεν έφερε τσιπ ούτε ενημερωμένο κτηνιατρικό βιβλιάριο.

Ο Σύλλογος «Η Πάτρα για όλα τα ζώα» είχε δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά την ανάκριση και βρέθηκε ξανά στο ακροατήριο, στηρίζοντας τη διαδικασία, σύμφωνα με το thebest.gr.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην κρίση του δικαστηρίου είχε η Εγκύκλιος 44059/11.8.25 της Ειδικής Γραμματείας του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποσαφηνίζει τις δυσκολίες στον ηλικιακό προσδιορισμό νεογέννητων ζώων και κατατέθηκε ως έγγραφο από την Πολιτική Αγωγή.

Με ενέργειες του Συλλόγου, τόσο η μητέρα όσο και τα κουτάβια βρήκαν οικογένειες και έχουν υιοθετηθεί.