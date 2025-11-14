Σε εγρήγορση είναι οι Αρχές για την εύρεση των δραστών της διάρρηξης του σπιτιού στον Άγιο Δημήτριο, όπου μετά την καταδίωξή τους που έγινε το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, εμβόλισαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ με τέσσερις άντρες, τρεις εκ των οποίων τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο ένας από τους δράστες φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί, καθώς είναι σεσημασμένος και έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν.

Επιπλέον, αναμένεται μέσα στην ημέρα να ταυτοποιηθούν και οι υπόλοιποι δράστες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Το χρονικό

Η ώρα ήταν περίπου 20:00 όταν οι γείτονες πλησίασαν με φακούς το σπίτι όπου σημειώθηκε η διάρρηξη -του οποίου οι ένοικοι έλειπαν-, επειδή παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις. Αμέσως κάλεσαν την Άμεση Δράση και έφτασαν δύο μηχανές της ΔΙ.ΑΣ.

Την ίδια στιγμή βγήκαν οι τέσσερις δράστες, οι οποίοι φέρεται να είναι Ρομά. Παρατηρώντας τους αστυνομικούς, μπήκαν απευθείας στο όχημα που είχαν παρκαρισμένο απέξω και διέφυγαν διασχίζοντας ανάποδα την οδό Αγίου Δημητρίου, με κίνδυνο να υπάρξει τροχαίο, τραυματισμός πεζών, οχημάτων, παιδιών.

Στη συνέχεια, οι δράστες εγκλωβίστηκαν σε ένα στενό και έκαναν όπισθεν, εμβολίζοντας τις μηχανές. Εκείνη τη στιγμή, ένας εκ των τριών τραυματισμένων αστυνομικών έβγαλε το όπλο του και χτύπησε τα λάστιχα του οχήματος των δραστών, ακινητοποιώντας το. Τότε οι διαρρήκτες κατέβηκαν από το όχημα και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.