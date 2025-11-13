Σοκ προκαλούν οι συνεχείς αποκαλύψεις γύρω από το κύκλωμα των αυτοαποκαλούμενων «ιερέων» που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών.

Επικεφαλής φέρονται να είναι μια 52χρονη γυναίκα και ένας 46χρονος ρασοφόρος, ο οποίος στο παρελθόν παρουσιαζόταν ως μοντέλο, ενώ τα τελευταία χρόνια διατηρούσε κανάλι μαγειρικής στο YouTube. Η εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τις αρχές, είχε αναπτύξει εκτεταμένη δράση, διακινώντας ναρκωτικά, χρήματα και ανθρώπους, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη.

Το Live News φέρνει στη δημοσιότητα αποκαλυπτικούς διαλόγους που καταδεικνύουν τον τρόπο δράσης των μελών του κυκλώματος. Στην πρώτη συνομιλία, ο 40χρονος συνεργός του ψευτοϊερέα επικοινωνεί με εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, με σκοπό να εξασφαλίσει οχήματα για τη μεταφορά μεταναστών.

Αναλυτικά οι διάλογοι:

-Ορίστε

-Ναι γεια σας

-Γεια σας

– Από Θεσσαλονίκη σας παίρνω

-Ναι, ναι

-Μου είπατε να σας πάρω σε 10 λεπτάκια

-Ναι πείτε μου

-Εεε, θέλω να σας … είχαμε πει για ένα 3008 σωστά;

-Ωραία

-Εεε το αυτοκίνητο αυτό ήταν σε κράτηση σήμερα

-Μμμμ

-Ναι με ενημέρωσαν ότι έβγαλε πρόβλημα. Στον προηγούμενο πελάτη

-Ναι

-Εεε, εγώ τώρα έχω να σας δώσω ένα SEAT ARONA

-Ένα;

-Πάλι έτσι τζιπάκι είναι

-Ωραία, ωραία

-Θα το, θα κάνουμε αυτή την αλλαγή

-Ωραία ωραία

-Ίδια τιμή, όπως τα είχαμε πει

-Ωραία, ωραία. Όμορφα

Ο διάλογος με ιερέα στα κρατητήρια

Σε άλλο διάλογο που φέρνει στη δημοσιότητα το Live News ο ψευτοϊερέας και YouTuber συνομιλεί το άτομο που παρίστανε τον ιερέα και συνελήφθη για τη διακίνηση των μεταναστών και βρίσκεται στα κρατητήρια.

-Έλα

-Έλα

-Τι έγινε

-Τι να γίνει, καλά

-Ε;

-Αύριο θα έρθει ο δικηγόρος

-Ναι

-Τη Δευτέρα θα πάω στον ανακριτή και βλέπουμε. Τι θα κάνω;

-Σε χτυπήσανε τίποτα;

-Ε;

-Σε χτυπήσανε;

-Όχι, όχι

-Ααα. Πως σου συμπεριφέρονται;

-Καλά μια χαρά. Δόξα τω Θεω

-Πώς τα βλέπεις τα πράγματα;

-Τι να σου πω δεν ξέρω, άκουσε με. Άμα χρειάζεται εγγύηση γι αυτά να δούμε μήπως μέσω δικηγόρου κάνεις εξουσιοδότηση να δώσουμε το σπίτι

-Θα δούμε, θα δούμε

-Αχνα ε; Αχνα μόνος σου

-Ναι ξέρω μην αγχώνεσαι. Το έχω τακτοποιήσει

-Άκουσε με. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Δεν ξέρεις, βρήκες κάποιον Ομόνοια και τέτοια

-Μην αγχώνεσαι. Τα έχω τακτοποιήσει όλα Με ακούς;

-Τώρα με το δίπλωμα και αυτό. Ε, και για εκείνο έφαγα κλήση

-Ε;

-Έφαγα κλήση λέω και γι αυτό

-Έφαγες κλήση;

-Ναι για το δίπλωμα

-Ναι γιατί οδηγούσα χωρίς

-Ε, εντάξει χεστήκαμε ρε … Αυτό είναι το θέμα μας;

-Με συν όλα τα άλλα είναι και αυτό μέσα

-Ε εντάξει

-Θα δούμε τώρα τη Δευτέρα τι θα γίνει.