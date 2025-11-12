Το «ελληνικό FBI» ανέλαβε την έρευνα για τον εμπρησμό του ΙΧ αυτοκινήτου και την τοποθέτηση χειροβομβίδας στο προαύλιο του σπιτιού ενός 47χρονου αρχιφύλακα του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν άγνωστοι προκάλεσαν εμπρησμό στο σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο του σωφρονιστικού υπαλλήλου, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στο μπροστινό μέρος.

Σχεδόν μιάμιση ώρα αργότερα, η σύζυγός του κάλεσε το «100» και ανέφερε ότι, στο προαύλιο της πολυκατοικίας που διαμένει με τον 47χρονο σύζυγό της, έχει εντοπίσει και μία χειροβομβίδα.

Το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ που πήγε στο σημείο έλεγξε τη χειροβομβίδα και διαπιστώθηκε ότι είναι μη ενεργή. Στη συνέχεια, ειδοποιήθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού Ξηράς, που την παρέλαβε.

Οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» που ανέλαβαν την υπόθεση έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν καταθέσεις, ενώ αναζητούν και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Ως κίνητρο εκτιμούν ότι είναι η δουλειά του 47χρονου ως αρχιφύλακα σε πτέρυγα, μάλιστα, όπου υπάρχουν αρκετοί βαρυποινίτες.

Διαλυμένο το αυτοκίνητο του σωφρονιστικού – Απομακρύνθηκε από το σημείο

Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι παραδόθηκε ξανά, από την ΕΛ.ΑΣ, στην κυκλοφορία η οδός Ευριπίδου στη Νίκαια όπου τα ξημερώματα έγινε η επίθεση.

Οι άγνωστοι δράστες πυρπόλησαν το όχημά του, με το χειρόφρενο να λύνεται και το αυτοκίνητο να κυλά.

Το αυτοκίνητο υπέστη ανεπανόρθωτες φθορές και απομακρύνθηκε από το σημείο λίγο μετά τη μια.

«Ήταν μεγάλος ο θόρυβος, δεν βγήκα γιατί φοβήθηκα», λέει γείτονας

Η περιοχή είχε αποκλειστεί νωρίτερα, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο αυτοκίνητο του υπαλλήλου, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

«Δεν βγήκα, γιατί φοβήθηκα. Ήταν γερό το μπαμ», ανέφερε γείτονας του σωφρονιστικού υπαλλήλου.

​Ο κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τον ισχυρό θόρυβο που τον ξύπνησε μέσα στη νύχτα. «Κατά τις 4:00, 4:15 περίπου, άκουσα έναν μεγάλο θόρυβο. Ο θόρυβος αυτός δεν ήξερα τι είναι, δεν φαντάστηκα. Και μου λένε σήμερα ότι κάτι έγινε, έκρηξη. ​Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι, αλλά ήταν μεγάλος θόρυβος. Ήταν γερό το μπαμ αυτό που ακούστηκε».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο ίδιος: «Τους γείτονες δεν τους ξέρω, γιατί έχουν αλλάξει, δεν είναι όλοι οι ίδιοι στην περιοχή. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το περιστατικό πρώτη φορά συμβαίνει. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα στην περιοχή».

«Δεν βγήκα, γιατί φοβήθηκα. Λέω, αν είναι κάτι… μην μας κάνουν καμιά ζημιά. Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος».