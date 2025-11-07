Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, ακόμη δυο κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για δύο άτομα τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εμφανίζονταν ως μισθωτές εκτάσεων, εισπράττοντας παράνομες επιδοτήσεις χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο ένας εξ’ αυτών φέρεται να είχε εισπράξει επιδότηση ύψους 15.000 ευρώ και η δεύτερη 500 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι, στις απολογίες τους, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και ισχυρίστηκαν ότι εξαπατήθηκαν.

Ανακριτής και εισαγγελέας, τελικά, αποφάσισαν να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι κατηγορούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση μετά από μια μαραθώνια διαδικασία έχουν πάρει το δρόμο για τη φυλακή 13 κατηγορούμενοι.