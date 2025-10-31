Στην εξιχνίαση επτά περιπτώσεων ζωοκλοπών, οι οποίες διαπράχθηκαν σε περιοχές των Δήμων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου. Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών (26, 25 και 49 ετών), οι οποίοι συνελήφθησαν.

Όπως προέκυψε, οι τρεις συλληφθέντες, κατά το χρονικό διάστημα από 1-06-2020 έως 21-09-2025 είχαν διαπράξει αυτές τις επτά ζωοκλοπές σε ποιμνιοστάσια, αφαιρώντας συνολικά 851 ζώα, μέρος των οποίων κυοφορούσαν.

Η σύλληψή τους έγινε χθες Πέμπτη (29/10) κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης και ερευνών στα ποιμνιοστάσια τους σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ανευρεθέντα ζώα αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.