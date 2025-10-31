Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο 28χρονοι οι οποίοι κατηγορούνται για δύο διαδοχικές επιθέσεις, με οπαδικά κίνητρα, που σημειώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2024 στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, φορώντας κράνη επιτέθηκαν σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας, την ώρα που επέστρεφαν από ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας, αποσπώντας με βία σακίδια που περιείχαν πανό.

Στις απολογίες τους ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στα συγκεκριμένα περιστατικά.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.