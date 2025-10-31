Τον πόνο του για τον θάνατο της 39χρονης στο δυστύχημα στη Νέα Κίο το 2024 δεν μπορεί να κρύψει ο σύζυγός της. «Ο άνθρωπός μας πίσω δεν γυρίζει» τονίζει μετά την καταδίκη οδηγού και συνοδηγού για το τροχαίο.

Η γυναίκα σκοτώθηκε όταν αυτοκίνητο που έτρεχε με 180 χιλιόμετρα έπεσε στο όχημα της. Το δικαστήριο, για πρώτη φορά, καταδίκασε σε φυλάκιση και τον συνοδηγό του οχήματος ως άμεσο συνεργό στο αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης με συνέπεια τον θάνατο και μάλιστα χωρίς αναστολή.

Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου καταδίκασε σε 18 χρόνια ποινή κάθειρξης τον 20χρονο οδηγό του αυτοκινήτου και σε 15 χρόνια τον 24χρονο συνοδηγό χωρίς αναστολή.

«Η μάνα δεν αναπληρώνεται»

«Ικανοποιημένοι δεν θα είμαστε ποτέ, ο άνθρωπός μας πίσω δεν γυρίζει. Όσον αφορά τις ποινές, κατ’ εμέ είναι μικρές. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι νόμοι και άλλο» υπογράμμισε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Τίμος Καλογερόπουλος, σύζυγος του θύματος.

«Η μάνα δεν αναπληρώνεται. Ο πατέρας μάνα δεν μπορεί να γίνει, η μάνα μπορεί να γίνει πατέρας. Είμαστε συνέχεια σε ψυχολόγους και έχουμε πορεία μπροστά. Τα παιδιά είναι 9 και 11 τώρα» συμπλήρωσε.

18 χρόνια στον οδηγό και φυλάκιση 15 ετών στο συνοδηγό

Ειδικότερα, το δικαστήριο επέβαλε βαρύτατες ποινές στον οδηγό και τον συνοδηγό του αυτοκινήτου που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Νέα Κίο, με θύμα την 39χρονη. Το τροχαίο είχε συγκλονίσει τη χώρα, καθώς βίντεο από κάμερα βενζινάδικου έδειχνε το όχημα των κατηγορουμένων να εισέρχεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα και να διαλύει το αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας.

Ο οδηγός καταδικάστηκε σε 18 χρόνια κάθειρξη για επικίνδυνη οδήγηση με συνέπεια τον θάνατο, καθώς κινούνταν με ταχύτητα 180 χλμ/ώρα.

Πρωτοφανής θεωρείται και η απόφαση για τον συνοδηγό, ο οποίος κρίθηκε άμεσος συνεργός και καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση.

Σύμφωνα με το Live News, το δικαστήριο έκρινε πως ο συνοδηγός είχε καθοριστικό ρόλο, καθώς το αυτοκίνητο ανήκε στον ίδιο και ήθελε να το πουλήσει στον οδηγό, που δεν είχε καν δίπλωμα, και φέρεται να τον παρότρυνε να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα, προκειμένου να «δοκιμάσει» το όχημα.