Βαρύτατες ποινές επέβαλε το δικαστήριο στον οδηγό και τον συνοδηγό του αυτοκινήτου που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Νέα Κίο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών.

Τραγική φιγούρα ο σύζυγος της 39χρονης, που μίλησε για τον πόνο του και την απόφαση του δικαστηρίου:

«Δικαίωση δεν θα υπάρξει ποτέ. Όποια κι αν ήταν η ποινή, δεν απαλύνει τον πόνο μας. Ο άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω. Μακάρι να μην έτρωγαν ούτε μια μέρα, αρκεί να ήταν εδώ η γυναίκα μου. Για εμάς, η ποινή είναι χαμηλή».

Όπως αποκάλυψε, οι δύο καταδικασμένοι σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση, υποστηρίζοντας πως ο συνοδηγός δεν είχε υπαιτιότητα -κάτι που ο ίδιος απορρίπτει:

«Υπαιτιότητα είχε, γιατί το αμάξι ήταν δικό του. Τρέχανε με 180 σε επαρχιακή οδό. Καλά που υπήρχαν τα βίντεο και οι μαρτυρίες».

«Ο συνήγορος της άλλης πλευράς είπε ότι έπεσε η γυναίκα μου πάνω τους και ότι θα μπορούσε να τους αποφύγει. Όταν όμως κάποιος έρχεται με 180 και εμφανίζεται από το πουθενά, τι να προλάβει να κάνει;».

«Ο χρόνος δεν γιατρεύει – κάνει τον πόνο χειρότερο»

Ο άνδρας μεγαλώνει πλέον μόνος τα δύο παιδιά τους, 9 και 11 ετών, προσπαθώντας να σταθεί όρθιος μετά την τραγωδία:

«Από την πρώτη στιγμή πηγαίνουν σε ψυχολόγους, και θα χρειαστεί να πηγαίνουν για πολλά χρόνια ακόμα. Η απώλεια της μάνας δεν ξεπερνιέται. Ο χρόνος δεν γιατρεύει, κάνει τον πόνο χειρότερο».

Περιγράφει, συγκινημένος, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν:

«Ο πρώτος χρόνος ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Ο γιος είχε άρνηση και επιθετικότητα, δεν ήθελε να πάει σχολείο. Τώρα είμαστε σε καλύτερη φάση, αλλά ο χρόνος το κάνει δυσκολότερο, δεν το απαλύνει».

Ο δικηγόρος των καταδικασμένων είπε πως η απόφαση είναι αυστηρή και τιμωρητική και γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ασκηθεί έφεση.

Ο σύζυγος, ωστόσο, ζητά αυστηρότερους νόμους:

«Η έδρα ήταν άψογη και την ευχαριστούμε, αλλά ίσως πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί οι νόμοι».

Ο οδηγός καταδικάστηκε σε 18 χρόνια κάθειρξη για επικίνδυνη οδήγηση με συνέπεια τον θάνατο, καθώς κινούνταν με 180 χλμ/ώρα. Πρωτοφανής θεωρείται και η απόφαση για τον συνοδηγό, ο οποίος κρίθηκε άμεσος συνεργός και καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση.

Το δυστύχημα είχε συγκλονίσει τη χώρα, καθώς βίντεο από κάμερα βενζινάδικου έδειχνε το όχημα των κατηγορουμένων να εισέρχεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα και να διαλύει κυριολεκτικά το αυτοκίνητο της γυναίκας.

Σύμφωνα με το Live News, το δικαστήριο έκρινε πως ο συνοδηγός είχε καθοριστικό ρόλο, καθώς το αυτοκίνητο ανήκε στον ίδιο και ήθελε να το πουλήσει στον οδηγό, που δεν είχε δίπλωμα. Φέρεται μάλιστα να τον παρότρυνε να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα, για να «δοκιμάσει» το όχημα.